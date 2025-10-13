¿Dónde ver el preestreno de 'Frankenstein de Guillermo del Toro?

El director mexicano Guillermo del Toro prepara uno de sus proyectos más esperados: la adaptación cinematográfica de Frankenstein, basada en la novela clásica de Mary Shelley.

La película tendrá un preestreno en cines seleccionados el próximo 23 de octubre, antes de su estreno oficial el 7 de noviembre.

Las funciones especiales del preestreno se realizarán en salas de cine de distintos estados del país, en Nuevo León, el evento tendrá lugar en lugares como Cineteca Nuevo León y otros cines seleccionado.

También incluyendo estados como Estado de México, Baja California, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Chihuahua y Sonora.

La historia sigue fielmente la obra original: el joven científico Dr. Victor Frankenstein crea una criatura a partir de partes humanas, desafiando las leyes de la vida y la muerte. Su experimento se convierte en tragedia cuando pierde el control de su creación.

Del Toro promete una narrativa más profunda que el terror convencional, explorando los dilemas morales y emocionales de la novela.

“Es una historia emocional para mí… no estoy haciendo una película de terror, nunca. Es increíblemente emotiva”, declaró el director.

El cineasta comparó esta obra con su película Pinocchio, destacando la relación entre una “criatura” y su “padre” ausente, así como la búsqueda de aceptación en un mundo que teme lo diferente.

El elenco incluye a Oscar Isaac como Dr. Frankenstein, Jacob Elordi como la criatura, y Mia Goth en un doble papel como Elizabeth Lavenza y la madre del protagonista. También participan Christoph Waltz, Charles Dance y David Bradley.

A lo largo de la historia del cine, Frankenstein ha sido adaptado en múltiples ocasiones, pero Del Toro ofrece una lectura más íntima, centrada en la tragedia del rechazo y la condición humana, con temas recurrentes de su filmografía: la empatía hacia los marginados, la belleza de lo imperfecto y la monstruosidad de la humanidad.

