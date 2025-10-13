Cerrar X
Gy0bz_Wa_XUA_Aa_J_S_d41c84d471
Escena

¿Dónde ver el preestreno de 'Frankenstein de Guillermo del Toro?

La película tendrá un preestreno en cines seleccionados el próximo 23 de octubre, antes de su estreno oficial el 7 de noviembre

  • 13
  • Octubre
    2025

El director mexicano Guillermo del Toro prepara uno de sus proyectos más esperados: la adaptación cinematográfica de Frankenstein, basada en la novela clásica de Mary Shelley.

La película tendrá un preestreno en cines seleccionados el próximo 23 de octubre, antes de su estreno oficial el 7 de noviembre.

Las funciones especiales del preestreno se realizarán en salas de cine de distintos estados del país, en Nuevo León, el evento tendrá lugar en lugares como Cineteca Nuevo León y otros cines seleccionado.

También incluyendo estados como Estado de México, Baja California, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Chihuahua y Sonora.

927d1b8a-18f1-4812-bccf-5675697c6658.jfif

La historia sigue fielmente la obra original: el joven científico Dr. Victor Frankenstein crea una criatura a partir de partes humanas, desafiando las leyes de la vida y la muerte. Su experimento se convierte en tragedia cuando pierde el control de su creación.

Del Toro promete una narrativa más profunda que el terror convencional, explorando los dilemas morales y emocionales de la novela.

“Es una historia emocional para mí… no estoy haciendo una película de terror, nunca. Es increíblemente emotiva”, declaró el director.

El cineasta comparó esta obra con su película Pinocchio, destacando la relación entre una “criatura” y su “padre” ausente, así como la búsqueda de aceptación en un mundo que teme lo diferente.

El elenco incluye a Oscar Isaac como Dr. Frankenstein, Jacob Elordi como la criatura, y Mia Goth en un doble papel como Elizabeth Lavenza y la madre del protagonista. También participan Christoph Waltz, Charles Dance y David Bradley.

A lo largo de la historia del cine, Frankenstein ha sido adaptado en múltiples ocasiones, pero Del Toro ofrece una lectura más íntima, centrada en la tragedia del rechazo y la condición humana, con temas recurrentes de su filmografía: la empatía hacia los marginados, la belleza de lo imperfecto y la monstruosidad de la humanidad.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

escena_gloria_estefan_08ca9c8afa
Miami Beach nombra una calle en honor a Gloria Estefan
escena_mtv_eb8e9f65f1
MTV apagará su señal tras más de cuatro décadas en emisión
elvis_crespo_ec11e70241
Elvis Crespo ingresará al Salón de la Fama Billboard
publicidad

Últimas Noticias

AP_25288126225986_a6a26f15d5
Dodgers amplían ventaja ante Cerveceros en Serie de Campeonato
Whats_App_Image_2025_10_14_at_9_32_29_PM_2cbcc0a12e
Apoya PCNL a 450 familias damnificadas en primer día en Veracruz
inter_autobus_india_incendio_eb52444b25
Incendio en autobús de pasajeros en India deja 20 muertos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
acuerdo_paz_gaza_2866e1bd57
Firman acuerdo de paz en Gaza impulsado por Trump
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
publicidad
×