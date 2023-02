Drake encabeza una de las fiestas previas al Super Bowl

El rapero presentó el concierto 'Homecoming', donde asistieron diversas celebridades y presentó sus más grandes éxitos.

El cantante Drake ofreció un concierto previo al gran juego del Super Bowl, donde entregó una saludable dosis de éxitos.



El ganador de varios premios Grammy se presentó en el 'h.wood Homecoming' en el Scottsdale Hangar One el viernes por la noche. Mientras algunos asistentes llenaban el escenario, otros como Alex Rodríguez y Jaleel White se relajaban en el área VIP, a la par que estrellas como Michael Strahan observaban la actuación de 45 minutos de Drake desde el segundo nivel del complejo de jets privados de lujo.

Otros artistas y atletas estrella que asistieron al espectáculo de Drake incluyeron a Serena Williams, Cher, HER, Lil Baby, Christina Aguilera, Meek Mill, Machine Gun Kelly, Tyga, Davante Adams, Odell Beckham Jr., Kyler Murray, Sauce Gardner y George Kittle.

Antes de la aparición de Drake, los asistentes se mezclaron durante unas horas en el evento solo por invitación. Una vez que llegó, muchos acudieron al escenario y sacaron sus teléfonos para capturar su set.

“Esta noche, me pidieron que hiciera tres canciones en 20 minutos, ¿verdad? Podría hacer los 20 minutos o simplemente repasar todo el material antiguo”, le dijo a la audiencia, quien lo instó a tocar sus éxitos más antiguos. 'Está bien, lo pediste'.

Drake pasó a realizar varios atascos, incluidos 'Best I Ever Had', 'Headlines', 'Controlla' y 'HYGR'. Le pidió a la multitud que recitara la letra de los versos de 21 Savage en 'Rich Flex', una canción del álbum colaborativo de tándems 'Her Loss'.

La estrella del rap siguió preguntando a los asistentes: '¿Quieren más?' La mayoría de la multitud lo instó a hacerlo.

“Si juegas como tímido o rico como (improperio) o eres dueño de una empresa de tecnología o de algún equipo de fútbol, ​​no nos importa un (improperio) en este momento”, dijo. “Solo necesitamos que aparezcas si conoces esta canción. Necesito tu ayuda.'

Mientras caía el confeti, Drake interpretó 'Knife Talk' con 21 Savage y Project Pat.

Al final, Drake rindió homenaje a Lil Wayne antes de cerrar su set tocando 'I Will Always Love You', la canción de Dolly Parton que Whitney Houston hizo famosa. Cantó cada palabra junto con muchos en la multitud.

El concierto 'Homecoming' fue parte de una noche llena de otros conciertos en el área de Phoenix antes de que los Kansas City Chiefs se enfrenten a los Philadelphia Eagles el domingo.

Shaquille O'Neal celebró su 'Shaq's Funhouse' estilo carnaval con Snoop Dogg como cabeza de cartel, y Travis Scott y Robin Thicke actuaron en la fiesta del Super Bowl 'Rolling Stone Live'. Meek Mill subió al escenario el viernes temprano, interpretando algunas canciones, incluida su popular 'Dreams and Nightmares'.





Con información de AP.