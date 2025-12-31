Podcast
Internacional

El papa pide que Roma sea acogedora con los extranjeros

León XIV despidió el 2025 con una oración en San Pedro para que Roma acoja a extranjeros y personas vulnerables, al agradecer el Jubileo y a sus voluntarios

  • 31
  • Diciembre
    2025

El papa despide 2025 con una oración para que Roma acoja a los extranjeros

El papa León XIV despidió el 2025 con una oración para que la capital italiana sea un lugar acogedor para los extranjeros y las personas frágiles, sin importar su edad.

La máxima figura de la Iglesia Católica presidió un servicio de vísperas de Nochevieja en la Basílica de San Pedro, dando gracias por el Año Santo 2025.

A este servicio en Roma acudieron millones de peregrinos en una celebración del cristianismo que se lleva a cabo una vez cada cuarto de siglo.

León XIV cerrará oficialmente el Jubileo el 6 de enero. Pero en su homilía agradeció a la ciudad de Roma y a los voluntarios que ayudaron a mantener el flujo de las multitudes mientras visitaban San Pedro y pasaban por su Puerta Santa.

En su oración también recordó al papa Francisco, quien inauguró el Año Santo el 24 de diciembre de 2024; también había pedido que Roma fuera un lugar más acogedor.

“Me gustaría que así fuera de nuevo, y diría que aún más después de este tiempo de gracia”, manifestó León.

"¿Qué podemos desear para Roma? Que sea digna de sus pequeños. De los niños, de los ancianos solitarios y frágiles, de las familias que pasan apuros para salir adelante, de los hombres y mujeres que han venido de lejos con la esperanza de una vida digna", manifestó.

A la oración asistieron el alcalde de la capital italiana, Roberto Gualtieri, y otros dignatarios.

Además del Jubileo, el 2025 fue un año trascendental debido a la transición papal después de que Francisco falleciera en abril y los cardenales eligieran al primer papa estadounidense de la historia.

Esta semana, el Vaticano publicó estadísticas que muestran que 3,2 millones de personas participaron en liturgias vaticanas, audiencias, oraciones del Ángelus y audiencias del Jubileo este año. Las cifras fueron pequeñas en el primer trimestre, dada la larga hospitalización y enfermedad de Francisco, y luego aumentaron considerablemente después de que León XIV fuera elegido en mayo.


