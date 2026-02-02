Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_eiza_gonzalez_1_623da4f333
Escena

Eiza González celebra sus 36 años en íntimo festejo con Dimitrov

La actriz festejó íntimamente su cumpleaños con el tenista bulgaro, compartiendo cena, pastel nostálgico y un romántico ramo de rosas

  • 02
  • Febrero
    2026

En medio de grandes proyectos por venir, como su próxima película junto a Demi Moore, Eiza González celebró sus 36 años rodeada de intimidad y cariño, especialmente junto a una de las personas más importantes en su vida desde que comenzaron a salir el año pasado: el tenista Grigor Dimitrov.

La celebración fue íntima, cuidada y muy personal, reflejo del momento que atraviesa la actriz mexicana. Acompañada por su pareja, Eiza dejó ver que hoy prioriza los vínculos genuinos, los detalles con significado y las emociones que se viven sin prisa.

Así festejó Eiza González su cumpleaños

Fue la propia actriz quien permitió asomarse a ese día especial a través de sus redes sociales. En sus historias de Instagram compartió algunos momentos de la velada, que incluyó una cena especial y un pastel que llamó la atención por su diseño cargado de nostalgia.

La decoración del pastel llevaba una imagen de su infancia, un detalle que conectó con sus raíces y con el camino recorrido hasta llegar a Hollywood. Uno de los gestos más comentados fue el regalo de Dimitrov: un enorme ramo de rosas rojas en forma de corazón.

Clásico, elegante y profundamente romántico, el detalle selló la noche y dejó ver la complicidad entre ambos. No se trató de una celebración ostentosa, sino de un festejo que habló de cercanía, cuidado y conexión emocional.

El tenista búlgaro también le dedicó un mensaje público al compartir una fotografía de la celebración acompañada de una frase breve pero contundente: “La reina del cumpleaños”. Sin grandes discursos, el gesto confirmó el momento sólido y natural que viven como pareja.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

wedvrew_d50faf8815
Nuevo León y Nueva York se alían rumbo al Mundial FIFA
image_1ed4421814
Abre DIF Monterrey convocatoria para boda colectiva en febrero
Whats_App_Image_2026_02_01_at_10_03_14_PM_619f92dad5
Coinciden tres religiones en festejo de La Candelaria
publicidad

Últimas Noticias

AP_26035113143382_f5a03acc28
Acusan al primer marido de Jill Biden de matar a su esposa en EUA
thfdhf_d208c86aa9
Edificación de Tren de Pasajeros dará 10,000 empleos en Coahuila
AP_26035095299604_8316f5c0c1
Tigres se 'congela' y empata con el Forge en su debut en la Conca
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
AP_26032707387390_fccafff5b1
Conoce a todos los ganadores de los Premios Grammy 2026
publicidad
×