Eiza González celebra sus 36 años en íntimo festejo con Dimitrov

En medio de grandes proyectos por venir, como su próxima película junto a Demi Moore, Eiza González celebró sus 36 años rodeada de intimidad y cariño, especialmente junto a una de las personas más importantes en su vida desde que comenzaron a salir el año pasado: el tenista Grigor Dimitrov.

La celebración fue íntima, cuidada y muy personal, reflejo del momento que atraviesa la actriz mexicana. Acompañada por su pareja, Eiza dejó ver que hoy prioriza los vínculos genuinos, los detalles con significado y las emociones que se viven sin prisa.

Así festejó Eiza González su cumpleaños

Fue la propia actriz quien permitió asomarse a ese día especial a través de sus redes sociales. En sus historias de Instagram compartió algunos momentos de la velada, que incluyó una cena especial y un pastel que llamó la atención por su diseño cargado de nostalgia.

La decoración del pastel llevaba una imagen de su infancia, un detalle que conectó con sus raíces y con el camino recorrido hasta llegar a Hollywood. Uno de los gestos más comentados fue el regalo de Dimitrov: un enorme ramo de rosas rojas en forma de corazón.

Clásico, elegante y profundamente romántico, el detalle selló la noche y dejó ver la complicidad entre ambos. No se trató de una celebración ostentosa, sino de un festejo que habló de cercanía, cuidado y conexión emocional.

El tenista búlgaro también le dedicó un mensaje público al compartir una fotografía de la celebración acompañada de una frase breve pero contundente: “La reina del cumpleaños”. Sin grandes discursos, el gesto confirmó el momento sólido y natural que viven como pareja.

