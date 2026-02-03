Piden inspecciones en hospitales privados por sobrecostos

El Congreso Local pidió a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que haga inspecciones en hospitales privados para que se verifique si dan a conocer sus precios a sus clientes antes de los procedimientos y también para evitar sobrecostos.

La propuesta fue hecha por la diputada del PAN, Claudia Caballero, quien indicó que el actual sistema de salud orilla a los ciudadanos a optar por lo privado, por lo cual es indispensable que este tipo de prestadores de servicios no se aprovechen de una necesidad básica como la salud.

“Toda persona tiene derecho a recibir una atención médica digna, oportuna y de calidad, siendo obligación del Estado garantizar el ejercicio efectivo de este derecho sin distinción alguna".

“No obstante, en el Estado de Nuevo León, las deficiencias persistentes en la prestación de servicios por parte de las instituciones públicas de salud han orillado a un número creciente de personas a recurrir a hospitales y clínicas del sector privado para satisfacer sus necesidades de atención médica”, dijo la diputada del PAN, Claudia Caballero.

Según la información que brindó la diputada por parte de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, se ha dado a conocer que los hospitales privados tienden a inflar los precios tanto de sus servicios como de los medicamentos, cobrando materiales que no fueron utilizados o que a los pacientes les realizan estudios que no son necesarios en sus procedimientos.

“Que (la Profeco) en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo un operativo de verificación en hospitales públicos y privados del estado, a fin de constatar la correcta exhibición de precios a la vista del usuario".

“Así como constatar que los precios se encuentren dentro del rango de precios del mercado, con el objeto de evitar posibles sobrecostos en los servicios médicos, garantizando con ello la protección de los derechos de las y los consumidores", agregó la diputada.

