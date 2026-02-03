Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nl_claudia_caballero_d84586d89c
Nuevo León

Piden inspecciones en hospitales privados por sobrecostos

Diputados pidieron a la Profeco inspecciones para verificar si dan a conocer sus precios antes de los procedimientos y también para evitar sobrecostos

  • 03
  • Febrero
    2026

El Congreso Local pidió a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que haga inspecciones en hospitales privados para que se verifique si dan a conocer sus precios a sus clientes antes de los procedimientos y también para evitar sobrecostos.

La propuesta fue hecha por la diputada del PAN, Claudia Caballero, quien indicó que el actual sistema de salud orilla a los ciudadanos a optar por lo privado, por lo cual es indispensable que este tipo de prestadores de servicios no se aprovechen de una necesidad básica como la salud.

“Toda persona tiene derecho a recibir una atención médica digna, oportuna y de calidad, siendo obligación del Estado garantizar el ejercicio efectivo de este derecho sin distinción alguna".

“No obstante, en el Estado de Nuevo León, las deficiencias persistentes en la prestación de servicios por parte de las instituciones públicas de salud han orillado a un número creciente de personas a recurrir a hospitales y clínicas del sector privado para satisfacer sus necesidades de atención médica”, dijo la diputada del PAN, Claudia Caballero.

Según la información que brindó la diputada por parte de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, se ha dado a conocer que los hospitales privados tienden a inflar los precios tanto de sus servicios como de los medicamentos, cobrando materiales que no fueron utilizados o que a los pacientes les realizan estudios que no son necesarios en sus procedimientos.

“Que (la Profeco) en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo un operativo de verificación en hospitales públicos y privados del estado, a fin de constatar la correcta exhibición de precios a la vista del usuario".

“Así como constatar que los precios se encuentren dentro del rango de precios del mercado, con el objeto de evitar posibles sobrecostos en los servicios médicos, garantizando con ello la protección de los derechos de las y los consumidores", agregó la diputada.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_02_04_T115758_912_c6ab5b3b49
Plantea Morena su plan presupuestal; llama a PRI-PAN-MC a sumarse
waldo_senador_2026_5c9c8b9aac
Plantea Waldo Fernández consenso para Presupuesto 2026
gusano_barrenador_coahuila_3566c8cdeb
Refuerza Coahuila cerco sanitario contra gusano barrenador
publicidad

Últimas Noticias

Trump_b4c6fe21e3
'Podría suavizar los operativos migratorios', asegura Trump
AP_26035845146258_1390e2e274
David Peralta anuncia su retiro de las Grandes Ligas
Whats_App_Image_2026_02_04_at_6_52_11_PM_e9e4be17a4
Salvan a cernícalo tras impactarse con ventanal en Monterrey
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
Whats_App_Image_2026_02_03_at_16_15_50_434ab2e893
Habilitan en San Pedro 'Drive Thru' para facilitar vacunación
publicidad
×