Eiza González confirma su romance con el tenista Grigor Dimitrov

Eiza González confirmó su relación con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov mediante una emotiva publicación en Instagram, donde lo llamó "el hombre de mis sueños".

Esto ocurrió este viernes 16 de mayo, día en que Dimitrov cumplió 34 años.

La pareja había generado rumores de romance después de ser vista junta en el Abierto de Madrid y durante un paseo por las calles de la capital española.

Eiza González publicó varias fotos junto a Grigor Dimitrov en la gala Women in Cinema del Festival de Cannes, donde se les vio juntos por primera vez en público.

La actriz expresó su admiración por Dimitrov, destacando su amabilidad y consideración: "Eres mi humano favorito, no puedo creer que haya tenido la suerte de encontrarte. Has restaurado tanto en mí que no pensé que fuera posible"

La publicación generó comentarios de apoyo y felicitación de celebridades como Sofía Vergara, Camila Sodi y María Ibarra.

¿Quién es Grigor Dimitrov?

Nacido el 16 de mayo de 1991 en Haskovo, Bulgaria, Grigor Dimitrov es un destacado tenista profesional que ocupa el puesto número 15 del ranking ATP.

Ha ganado varios títulos importantes, incluyendo el Masters de Cincinnati y ha sido semifinalista en Grand Slam como Wimbledon 2014 y Abierto de Estados Unidos 2019.

Antes de su relación con Eiza González, Dimitrov había sido vinculado sentimentalmente con Maria Sharapova y Nicole Scherzinger.

