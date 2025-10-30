Cerrar X
'El Callejón de los Milagros' vuelve al cine, ahora en 4K

La película mexicana se reestrenará este jueves en cines, totalmente remasterizada, con motivo del 30 aniversario de su estreno

  30
  Octubre
    2025

El "Callejón de los Milagros", una de las películas más exitosas de la filmografía mexicana, regresa este 30 de octubre a las salas de cine, totalmente remasterizada en 4K para celebrar 30 años de su estreno.

La cinta dirigida por Jorge Fons y protagonizada por Salma Hayek, Bruno Bichir, María Rojo, Ernesto Gómez Cruz, Juan Manuel Bernal y Tiaré Scanda, entre otros, ha sido la producción con más nominaciones al Ariel y una de las cuatro más premiadas en la historia del galardón, al llevarse 11.

“Esta película siempre ha estado en nuestro corazón, nos cambió la carrera, es una película de la que hoy nos seguimos sintiendo orgullosísimos”, dijo Bernal en conferencia de prensa. “La alegría cuando nos enteramos de que iba a haber un reestreno fue enorme porque pasamos a la historia del cine con esta película, es un clásico y es un orgullo estar aquí”.

ECM_DIGITAL_FINAL_1080x1350-30OCT.jpg

El "Callejón de los Milagros" está basada en la novela homónima de Naguib Mahfuz, con un guion adaptado por Vicente Leñero. La trama se centra en la Ciudad de México y retrata la vida de los vecinos de un callejón, mostrando sus aspiraciones, conflictos y relaciones a través de una estructura narrativa fragmentada que presenta la misma historia desde diferentes perspectivas.

El productor Daniel Birman fue quien hace 4 años tuvo la idea de hacer la restauración para reestrenarla en el aniversario para que las nuevas generaciones la conozcan y puedan verla en una pantalla grande.

El Callejón de los Milagros 2.jpg

“Una palabra dice más de mil y henos aquí, promocionando una película 30 años después. A ese grado nos importa y a ese grado creemos que vale la pena venir a decirles a las nuevas generaciones y a la nuestra que va a estar El callejón de los milagros restaurada en pantalla grande”, indicó Scanda.

La película estuvo en cartelera más de 3 meses en 1995 y recibió cerca de 50 reconocimientos y galardones en festivales internacionales, incluyendo Premios Goya, lo que la consolidó como una de las cintas más importantes del cine mexicano.

El callejon de los milagros-alta-color (15).jpg


