escena_julio_preciado_d106238d8a
Escena

El cantante Julio Preciado anuncia su retiro de los escenarios

El intérprete de éxitos como 'Lo intenté' explicó que su decisión de cerrar este capítulo de su vida para enfocarse en su bienestar personal y en su familia

  • 08
  • Enero
    2026

Una de las voces del regional mexicano, Julio Preciado, dice adiós a los escenarios.

Este jueves el cantante mexicano hizo oficial su retiro de los escenarios en una declaración que sorprendió al público y en la que afirmó cerrar este capítulo de su vida para enfocarse en su bienestar personal y en su familia.

El intérprete de éxitos como "Lo intenté" y "Rompamos registros" explicó que ha llegado un momento en el que prefiere disminuir el ritmo de giras y presentaciones, tras décadas de dedicación constante a su música. 

De acuerdo con el cantante, esta decisión no fue tomada de forma impulsiva, sino que fue el resultado de una reflexión profunda sobre su salud, ritmo de vida y la necesidad de estar más cerca de sus seres queridos.

En su mensaje también enfatizó que deja los escenarios con la satisfacción de haber entregado lo mejor de sí en cada escenario y con el orgullo de haber conectado con miles de personas que lo acompañaron a lo largo de su carrera.

Sin embargo, Preciado no se irá sin despedirse de sus seguidores, pues anunció una serie de conciertos donde interpretará sus más grandes éxitos y celebrará con su público los momentos más memorables de su carrera.

Estos shows serán, según él mismo expresó, “una manera de cerrar con gratitud y amor por quienes siempre estuvieron ahí”.

Desde sus inicios en la música a principios de los años noventa, Preciado se convirtió en un referente del género sinaloense y una influencia para varias generaciones de artistas, por lo que su anuncio se recibió con una mezcla de nostalgia y respeto por parte de sus seguidores.


