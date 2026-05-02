Greta Gerwig llevará 'El sobrino del mago' a cines en 2027

Netflix y Greta Gerwig redefinieron el calendario de uno de sus proyectos más esperados: “Narnia: El sobrino del mago” se estrenará oficialmente en cines de todo el mundo el 12 de febrero de 2027, dejando atrás su fecha inicial prevista para Acción de Gracias de este año.

Además del cambio, la plataforma confirmó una estrategia mucho más robusta para su lanzamiento, con una amplia distribución en salas, incluyendo funciones en IMAX desde el 10 de febrero, antes de su llegada al catálogo de Netflix el 2 de abril de 2027.

Greta Gerwig abre una nueva era para Narnia

La directora de “Barbie” y “Mujercitas” será la encargada de inaugurar la nueva saga cinematográfica de “Las crónicas de Narnia” para Netflix, con al menos dos películas planeadas dentro de su acuerdo creativo con la compañía.

La cinta adaptará “El sobrino del mago”, novela publicada por C.S. Lewis en 1955 y considerada cronológicamente el inicio del universo de Narnia, explorando la creación del mítico mundo gobernado por Aslan.

La producción contará con un reparto encabezado por figuras de primer nivel como Meryl Streep, Daniel Craig, Carey Mulligan y Emma Mackey.

También participarán los debutantes David McKenna y Beatrice Campbell, en una apuesta que combina estrellas consolidadas con nuevos talentos para relanzar la franquicia a una nueva generación.

De acuerdo con reportes de la industria, el cambio de fecha respondió principalmente a un retraso de producción provocado por la lesión de un miembro del elenco, lo que obligó a mover el calendario seis semanas.

Sin embargo, lejos de reducir expectativas, el aplazamiento permitirá una distribución cinematográfica más amplia, algo que Greta Gerwig había impulsado desde el inicio del proyecto.

La decisión representa también un movimiento estratégico para Netflix, que busca consolidarse no solo como gigante del streaming, sino como competidor real en taquilla global.

Tras experiencias previas más limitadas, “El sobrino del mago” se perfila como uno de los mayores lanzamientos teatrales en la historia de la plataforma.

Greta Gerwig y una visión profundamente personal

La cineasta ha descrito el proyecto como uno de los más importantes de su carrera, señalando que la obra de C.S. Lewis marcó profundamente su imaginación desde la infancia.

Gerwig destacó que la idea de un universo construido a través de la música y la creación fantástica ha permanecido como una inspiración constante en su visión artística.

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