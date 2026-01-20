Ningún presidente ha hecho más por la OTAN: Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes que sin él, "la Organización del Tratado del Atlántico Norte no existiría".

A través de una publicación en redes sociales, el mandatario republicano explicó que ningún presidente ha hecho más por la OTAN que él.

"Ninguna persona ni ningún presidente ha hecho más por la OTAN que el presidente Donald J. Trump. Si yo no hubiera llegado, ¡ahora mismo no existiría la OTAN! Habría quedado relegada al olvido de la historia. ¡Triste, pero cierto!" explicó el presidente estadounidense.

Anuncian aranceles contra países que respaldan a Groenlandia

Luego de anunciar aranceles contra Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia por respaldar a Groenlandia en su intento por anexarla al territorio estadounidense.

Líderes europeos han reaccionado con gran enfado a las palabras del republicano, que desde que retornó al poder hace hoy justo un año, ha insistido en que Estados Unidos necesita controlar en Groenlandia por motivos de seguridad nacional.

Por ello, Trump incrementó sus mensajes para afirmar que quiere comprar la isla, territorio autónomo que depende de la corona danesa, y que Washington se hará con Groenlandia "por las buenas o por las malas".

