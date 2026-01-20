Harry Styles anuncia su nuevo sencillo, 'Aperture'

Harry Styles confirmó su esperado regreso a la música con el anuncio de su nuevo sencillo “Aperture”, primer adelanto de su cuarto álbum de estudio titulado Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

El lanzamiento marca el retorno oficial del cantante británico después de varios años sin material discográfico nuevo.

Su último álbum, Harry’s House (2022), fue un éxito internacional y le valió el Grammy a Álbum del Año en 2023.

Fecha de estreno del sencillo

“Aperture” estará disponible este viernes 23 de enero de 2026 a las 00:00 horas del Reino Unido, lo que equivale a las 18:00 horas del jueves 22 de enero en México.

El tema ya puede preguardarse en plataformas digitales.

El álbum completo Kiss All The Time. Disco, Occasionally. se lanzará el 6 de marzo de 2026 bajo los sellos Columbia Records y Erskine.

El disco incluirá 12 canciones y contará nuevamente con la producción de Kid Harpoon, colaborador habitual de Styles en trabajos como Fine Line y Harry’s House.

Pistas y concepto visual

El anuncio fue precedido por meses de pistas crípticas, como vallas publicitarias, mensajes ocultos y contenido exclusivo para fans.

La portada del álbum muestra a Harry bajo una gran bola de discoteca al aire libre, reforzando la estética disco y pop que dará identidad a esta nueva etapa.

En redes sociales, los seguidores celebraron el anuncio y anticipan que “Aperture” reflejará el sonido bailable y romántico del disco.

También se pusieron a la venta ediciones especiales en vinilo y mercancía exclusiva, confirmando que una nueva era musical de Harry Styles está oficialmente en marcha.

Comentarios