Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_20_T113723_380_7fa920ecd3
Escena

Harry Styles anuncia su nuevo sencillo, 'Aperture'

Harry Styles anunció el sencillo 'Aperture' y su nuevo álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally., que se estrenará en marzo de 2026

  • 20
  • Enero
    2026

Harry Styles confirmó su esperado regreso a la música con el anuncio de su nuevo sencillo “Aperture”, primer adelanto de su cuarto álbum de estudio titulado Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

El lanzamiento marca el retorno oficial del cantante británico después de varios años sin material discográfico nuevo.

Su último álbum, Harry’s House (2022), fue un éxito internacional y le valió el Grammy a Álbum del Año en 2023.

Fecha de estreno del sencillo

“Aperture” estará disponible este viernes 23 de enero de 2026 a las 00:00 horas del Reino Unido, lo que equivale a las 18:00 horas del jueves 22 de enero en México.

El tema ya puede preguardarse en plataformas digitales.

G_H6nvzXYAAQG7H.jfif

El álbum completo Kiss All The Time. Disco, Occasionally. se lanzará el 6 de marzo de 2026 bajo los sellos Columbia Records y Erskine.

El disco incluirá 12 canciones y contará nuevamente con la producción de Kid Harpoon, colaborador habitual de Styles en trabajos como Fine Line y Harry’s House.

Pistas y concepto visual

El anuncio fue precedido por meses de pistas crípticas, como vallas publicitarias, mensajes ocultos y contenido exclusivo para fans.

La portada del álbum muestra a Harry bajo una gran bola de discoteca al aire libre, reforzando la estética disco y pop que dará identidad a esta nueva etapa.

G-uEEDabQAI9IBM.jfif

En redes sociales, los seguidores celebraron el anuncio y anticipan que “Aperture” reflejará el sonido bailable y romántico del disco.

También se pusieron a la venta ediciones especiales en vinilo y mercancía exclusiva, confirmando que una nueva era musical de Harry Styles está oficialmente en marcha.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_17_T093925_741_a94894a5ee
Bruno Mars debuta en Roblox con concierto virtual
harry_styles_nuevo_album_marzo_2026_a9cb05d5a6
Harry Styles sacará nuevo álbum en marzo tras 4 años de ausencia
EH_DOS_FOTOS_2026_01_12_T095459_612_56835b81c3
¿Harry Styles de regreso? publicidad misteriosa desata furor
publicidad

Últimas Noticias

centro_acuatico_uanl_b78e258832
Inicia 2026 con actividad física en el Centro Acuático de la UANL
enero_diputado_7553d99262
Aseguran que comparación de recursos de enero es inválida
AAAABTO_1r_VQ_5k8ep_F4dz_H1t990d_QOSRR_1_SIUN_Pm_uim_I18j_QFW_Now_P3_G_Ww_PC_P4_D_17z6_P_Ep_v_qc_Z_Vujd6pgl_CY_9pybd_NJ_cz_1_2_R_7d385dcfa6
Kristen Bell volverá a conducir los Premios SAG
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×