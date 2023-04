Elisabetha Gruener lleva el talento en la sangre

Elisabetha Gruener, hija de Susana Zabaleta y el cineasta Daniel Gruener, se prepara para el estreno de la puesta en escena Toc Toc.

Tras su paso por los escenarios de teatro en Londres, Elisabetha Gruener, hija de Susana Zabaleta y el cineasta Daniel Gruener, está lista para conquistar los escenarios en la Ciudad de México, pues formará parte de la puesta en escena Toc Toc del productor Morris Gilbert, próxima a estrenarse.

En esta obra, seis personajes con trastorno obsesivo compulsivo (TOC), se conocen en la sala de un afamado psiquiatra, donde intentan solucionar sus problemas. “Primero que nada es muy importante cuando hay un personaje que tiene un trastorno, o una condición, o que viene de algún lugar que no es el mismo que tú, es muy importante hacer investigación.

“Me he metido a investigar, a ver videos, hablar con diferentes expertos acerca del tema y ver pues, cómo vive la gente con esos trastornos, los sentimientos también, es así como me he estado preparando”, detalló la actriz, quien da vida al personaje de Lulú.

Gruener se graduó en 2022 de la carrera Actuación y Teatro Contemporáneo en el East 15 Acting School, de Inglaterra; actualmente se encuentra en Reino Unido, donde fundó su compañía de teatro Insecta, con la cual dirigió Mouthful of Fingers, con la que se presentó en varios teatros independientes de Londres.

A través de zoom es como se mantiene en contacto con los directores de la obra Toc Toc que tiene fecha de estreno el próximo mes de mayo. “He tenido varias juntas con Isa y Rafa, que son los directores; para hablar del personaje, un poco para crear una historia de ella, de su familia, de cómo vive con ese trastorno”, compartió.