Susana Zabaleta, ¿lista para casarse con su novio Ricardo Pérez?

La actriz Susana Zabaleta inició el 2025 con el pie derecho, enamorada y con el deseo de casarse con su novio Ricardo Pérez, integrante de La Cotorrisa.

La también cantante sorprendió en entrevista al expresar que no tiene miedo de casarse con su novio, 31 años menor que ella, porque él no tiene miedo.

"Siempre que estamos juntos, lo primero que me dice es un privilegio estar contigo, mi amor, es un privilegio. ¡Qué rico, que alguien te diga las cosas más c... que nadie te ha dicho, nadie!", expresó la actriz.

Pese a las críticas por su relación debido a la diferencia de edades, el romance de la pareja va viento en popa y es por eso que asegura que dichas críticas no le afectan.

"Lo que pasa es que yo creo tienen que entender que el amor les va a llegar de alguna forma. A mí me encanta que no estén a favor mío y me encanta que estén a favor mío, las dos cosas, porque esas que no están a favor: Lo que te choca te checa, entonces si ya se les metió el gusanito, pero ahí me traen en su cabeza".

Susana Zabaleta aconsejó a las personas que critican su relación a que se abran al amor y se lo van a agradecer.

"El amor no llega si tú estás enconchada y dices no, no, porque eso es amoral. Yo creo que vale la pena abrirse al amor en todos los sentidos", expresó.

La cantante prepara también su regreso al teatro con el musical 'Spamalot' bajo la producción de Alejandro Gou en donde compartirá escenario con varios comediantes con los que ya ha trabajado anteriormente.

