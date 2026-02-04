Sufre Allan Saint-Maximin racismo, ahora en el Lens

El futbolista francés Allan Saint-Maximin volvió a ser víctima de racismo, ahora en su nuevo club, el RC Lens, apenas días después de firmar como agente libre tras su salida del Club América.

Saint-Maximin decidió abandonar al conjunto azulcrema luego de denunciar que sus hijas fueron víctimas de actos racistas en México, situación confirmada por el entrenador André Jardine, quien aseguró que los hechos ocurrieron en varias ocasiones.

“El problema no es el color de la piel, es el color de los pensamientos. Los ataques hacia mí los puedo soportar, pero jamás los que van contra mis hijos”, escribió el jugador en redes sociales.

Tras anunciarse su fichaje con el Lens, con un contrato de seis meses durante el mercado invernal, el atacante de 28 años fue blanco de una oleada de insultos odiosos y racistas en redes sociales, principalmente en los comentarios del anuncio oficial del club.

Algunos mensajes mezclaban críticas deportivas con ataques raciales, incluso provenientes de aficionados molestos por su salida del futbol mexicano.

Respuesta firme del RC Lens

El club francés reaccionó de inmediato y emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente los ataques, además de cerrar la sección de comentarios en varias publicaciones para frenar el abuso.

“Como club comprometido y con conciencia cívica, reafirmamos nuestro apego a los valores de respeto y tolerancia, y expresamos nuestro total apoyo a Allan y a sus seres queridos”, señaló la institución.

El caso fue retomado por medios internacionales, que lo calificaron como un nuevo ejemplo de racismo en el futbol europeo, pese a la amplia trayectoria de Saint-Maximin en ligas como la Premier League.





