Rosemary Harris, mejor conocida como la 'Tía May', cumple 98 años

La actriz británica conocida por interpretar a la famosa "Tía May" de la trilogía de Spiderman, protagonizada por Tobey McGuire, cumple 98 años.

La también nominada al premio Oscar y ganadora de un Tony, nació en 1927 en el pueblo de Ashby, Reino Unido.

Esta interprete no solo realizó varias escenas de acción sin fobles, sino que disfrutaba de la experiencia al repetir alguna de ellas, como la escena de la ritolesa en Spiderman 2, a sus entonces 77 años de edad.

Sin embargo, Rosemary ya contaba con experiencia previa sobre este tipo de escenas, pues en el pasado, interpreto un papel en Peter Pan, lo que la ayudó a ejecutar dicha acrobacia.

Harris obtuvo una nominación al Premio de la Academia por su actuación en 1994 en "Tom and Viv" junto a Willem Dafoe, e interpretó a la viuda Valerie en la aclamada por la crítica Sunshine con Ralph Fiennes.

Harris ha sido nominada al premio Tony en ocho ocasiones por su trabajo en teatro, y lo ganó en 1966 con su papel de la Reina Eleanor en "A lion in winter".

Su trabajo en el escenario incluye roles como Desdemona en "Otelo", Ofelia en "Hamlet" o Ileana en "Uncle Vanya".

