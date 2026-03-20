¿A qué estrellas de Hollywood entrenó Chuck Norris en karate?

Antes de consolidarse como figura del cine y la televisión, Chuck Norris construyó una red de academias de artes marciales que atrajo a celebridades de Hollywood, convirtiéndose en instructor de figuras reconocidas y en un referente dentro y fuera de la pantalla.

¿Qué celebridades entrenaron con Chuck Norris?

Tras su paso por la Fuerza Aérea y su formación en disciplinas como el judo y el Tang Soo Do, Norris abrió su primer estudio de artes marciales, que con el tiempo creció hasta convertirse en una cadena.

En esos espacios no solo formó a practicantes comunes, sino también a celebridades. Entre sus alumnos destacaron Steve McQueen, actor estadounidense conocido como “El rey del cool” y figura clave del cine de acción en los años 60 y 70.

También Priscilla Presley, actriz y empresaria vinculada a la industria del entretenimiento.

Bob Barker, conductor de televisión con una larga trayectoria en programas de concursos.

Los cantantes Donny y Marie Osmond, dúo musical y televisivo popular en la cultura pop estadounidense.

El impulso de Steve McQueen hacia la actuación

Uno de los vínculos más relevantes fue con Steve McQueen. Norris atribuyó al actor el impulso decisivo para dar el salto a la industria del entretenimiento.

Este consejo marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera, que lo llevaría a participar en cine y posteriormente a consolidarse en televisión.

De instructor a figura del cine de acción

Su transición a la pantalla grande comenzó con apariciones menores, como su debut sin acreditar en “The Wrecking Crew” en 1968. Sin embargo, su cercanía con figuras del medio y su disciplina en las artes marciales le abrieron camino.

Bruce Lee contrató Chuck Norris (orilla derecha) para trabajar en The Wrecking Crew.

Más adelante, su participación en “Return of the Dragon” junto a Bruce Lee se convirtió en un momento clave, al posicionarlo frente a audiencias internacionales.

Un legado que trascendió el entrenamiento físico

Además de formar a celebridades, Norris desarrolló su propio sistema de enseñanza y fundó una organización dedicada a las artes marciales, desde la cual se han otorgado miles de cinturones negros en todo el mundo.

Años después, su imagen como instructor y figura disciplinada se complementaría con su carrera como actor en producciones de acción y televisión, consolidando una trayectoria que combinó formación, entretenimiento y proyección internacional.

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