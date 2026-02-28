Rosalía ya era una de las artistas hispanas más importantes de la actualidad, y ahora también lo es para la academia británica, pues este sábado recibió el premio al Artista Internacional del Año en los BRIT Awards 2026.

Rosalía gana Artista Internacional del Año en los BRIT Awards

Este domingo la artista catalana recibió la estatuilla de ámbar y se impuso a otros de los favoritos como Bad Bunny, quien recientemente se coronó con el Grammy al Álbum del Año, además de Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Sombra o Tyler, The Creator.

Así fue el momento en que Rosalía recibió el premio

Rosalía subió al escenario de la arena Co-Op Live, en Manchester, con el pelo recogido y un vestido rojo, para después recoger el galardón.

En su discurso agradeció al resto de compañeros de la industria “que hacen música en español”, a su madre, el resto de su familia y a su equipo.

“Sigamos celebrando la música diferente, las culturas diferentes, los idiomas diferentes”.

Primera artista española en ganar este reconocimiento

Con esto, Rosalía se convirtió en la primera artista española en ganar el premio a Artista Internacional del Año de los BRIT Awards, siendo Julio Iglesias el cantante que estuvo más cerca de lograrlo en 1983, cuando fue nominado, pero en dicha edición Kid Creole and the Coconuts se quedó con el galardón.

El premio llega tras el lanzamiento de su nuevo disco

Este reconocimiento, otorgado por la Industria Fonográfica Británica, consolida el ascenso internacional de la artista originaria de Sant Esteve Sesrovires y representa el primer premio internacional que consigue desde el lanzamiento de su último disco, “Lux”, publicado el pasado 7 de noviembre.

