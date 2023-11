Escala Jared Leto 'Empire State' para promocionar su gira

El actor y cantante Jared Leto, escaló el afamado Empire State Building en Nueva York, desde el piso 86 hasta el 104 en aproximadamente 20 minutos, hasta llegar a los 400 metros de altura.

El vocalista de Thirty Seconds To Mars, declaró que el escalar el Empire State formaba parte de un desafío, de esos que quería hacer en su vida, pero también con el objetivo de promover su próxima gira mundial con su banda.

Esta gira llevará a la banda Thirty Seconds To Mars por Oceanía, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Así mismo, Leto mencionó que su escalada la relaciona con el lanzamiento de su más reciente álbum The End of The World is a Beautiful Day.

En muchos sentidos, este álbum trata de perseguir tus sueños y esforzarse por hacer lo que parece imposible.

Escalar el Empire State sin duda entra en esta categoría para mí, al igual que recorrer el mundo junto con mi hermano y la experiencia de compartir cosas inolvidables con los fans. Jared Leto.

Jared Leto se ha convertido en la primera persona en escalar legalmente hasta la cima del Empire State, en donde recibió una inesperada sorpresa… ya que al llegar a la cima estaba su madre en la ventana del piso 80.

Llegué a la cima y vi a mi madre en la ventana del piso 80, eso fue una muy buena sorpresa. Jared Leto.

Por su parte, Leto confeso que el Empire State era un símbolo del amor que le tiene al arte, el cual le nació desde su juventud en las calles de Nueva York.

De joven quería ser artista y Nueva York era el lugar al que se venía para ser artista, el Empire State siempre fue un símbolo para mi. Jared Leto.

Cabe destacar que Jared Leto no es ajeno a este tipo de hazañas, ya que no es la primera vez que hace cosas de este tipo, sin duda el famoso cantante es fan de escalar y en su haber tiene escalado la pared de un hotel en Berlín y ha saltado en bungee al escenario durante uno de sus conciertos frente a miles de personas.

