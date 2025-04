Este finde se estrena 'Invencible', un filme sobre amor y autismo

Los miedos y vicisitudes que los padres de un niño con una rara enfermedad en sus huesos y autismo atraviesan a lo largo de varios años es el esperanzador relato que presenta "Invencible: Un niño fuera de serie", basada en una historia real, y protagonizada por Zachary Levi, Meghann Fahy y Jacob Laval.

Dirigida y escrita por Jon Gunn, "Invencible" está basada en el libro "The Unbreakable Boy: A Father’s Fear, a Son’s Courage, and a Story of Unconditional Love", de Scott LeRette, el padre real que inspiró la película.

“Me dieron el libro y cuando lo leí, me gustó mucho el hecho de que era una historia acerca de dos padres luchando con temas con los que luchamos todos los padres, pero que era contado a través de la perspectiva de un niño con autismo”.

“Era una oportunidad de otorgar una mirada interna a lo que significa ser una persona con autismo y criar a una persona con autismo”, dijo Gunn.

Para los roles principales, Gunn seleccionó a Levy porque en él veía ese espíritu bromista y luchador que debía tener el padre, y a Laval, un niño de 12 años que convenció a todos con su casting.

“Realmente no conocía a nadie que fuera autista; conocí a Austin una semana más o menos después de empezar a grabar”.

“Simplemente me enfoqué en ser él, en sus características. Pensé en Austin LeRette como persona; él es muy emocional y positivo, algo perfeccionista, se parece mucho a como soy yo también”, dijo Laval.

Por su parte, Levy encontró en Scott alguien muy atractivo y retador para interpretar porque su historia no es toda color de rosa.

"Me encantó de este guión que no es todo miel sobre hojuelas. Hay algo incómodo en todo esto que habla de lo difíciles que son las relaciones; no era solamente lidiar con los problemas específicos con relación a tener un hijo autista y de una pareja que tiene un hijo incluso antes de conocerse realmente entre ellos, también lidia con el alcoholismo y la adicción, hasta que es su mismo hijo quien lo lleva a ser el hombre y padre que debía ser”.

Comentarios