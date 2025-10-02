Este jueves llega a los cines 'El Elegido' del futbol americano

Este jueves se estrena "Him: El Elegido", una película de terror psicológico que sigue a un joven atleta que ingresa a un programa que puede ayudarlo a convertirse en uno de los grandes de la NFL, sin saber el precio que tendrá que pagar por ello.

La película tiene como director a Justin Tippin y tiene una clasificación R por su contenido violento, que se hace evidente desde las imágenes difundidas en el tráiler.

El filme presenta una historia sobre los extremos a los que se está dispuesto a llegar con tal de alcanzar el éxito y la fama, incluso si esto implica dolor, sacrificio y terror… mucho terror.

Además, tiene elementos psicodélicos, psicológicos y aterradores, donde se muestra el lado más oscuro del deporte profesional, llevado a un nivel mucho más alto.

Y es que, aunque es cierto que se trata de una película deportiva, no es como otras de ese tipo, pues esta representa una pesadilla psicológica, con imágenes impactantes y mucha tensión.

La historia se centra en Cameron Cade, un quarterback novato que consigue un lugar en el aislado centro de entrenamiento de Isaiah White, un legendario quarterback que fue el ídolo de Cade desde que era niño.

Después de sufrir un ataque que casi le pone fin a su carrera, Cade es llamado por White, quien quiere entrenarlo para convertirse en el siguiente gran quarterback, en una celebridad y en una leyenda, pero el programa no es lo que parece…

Cameron Cade es interpretado por Tyriq Withers, quien fue wide receiver durante sus años de universidad. La película cuenta también con Marlon Wayans como Isaiah White, Julia Fox, Jim Jefferies y Jordahn Smith.

La película cuenta también con los comediantes Tim Heidecker y Jim Jefferies, así como el luchador de peso pesado Maurice Greene y la nominada al Grammy Tierra Whack.

Comentarios