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Nuevo León

La Copa Mundial de la FIFA™ une culturas en calles de Monterrey

Seguidores de ambas selecciones recorrieron el centro de la ciudad previo al partido; locales y visitantes intercambiaron fotografías y experiencias

  • 14
  • Junio
    2026

La justa veraniega va más allá de un balón o de un partido de futbol… y esto lo demostraron los aficionados en el centro de Monterrey este domingo, tanto mexicanos como extranjeros.

Y es que los regios apapacharon y arroparon a los seguidores de las selecciones de Túnez y Suecia que se encuentran en la Sultana del Norte, ya que sus equipos tenían programado un encuentro de la fiesta futbolística en el Estadio Monterrey.

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Los aficionados tunecinos y suecos portaron camisetas y artículos alusivos a sus selecciones, como banderas y gorros especiales.

Con ello atrajeron la atención de los nuevoleoneses, quienes aprovecharon para tomarse fotografías con los visitantes, que no son futbolistas ni seleccionados, pero acaparan reflectores y se roban el espectáculo.

“Es una experiencia sumamente enriquecedora: uno conoce otra cultura, otra forma de pensar y eso, independientemente de los resultados en los partidos, es muy agradable”, dijo Rubén Lozano, quien portaba su jersey de la Selección Mexicana de Futbol.

“Independientemente de la religión, la cultura o el idioma, la barrera se rompe fácilmente; te puedes unir. Lo mejor del Mundial es que no es sólo el futbol, sino el hecho de que podamos reunirnos por cosas tan sencillas, y deja de manifiesto que podemos ser mejores con cosas simples”, agregó.

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“Esto es muy alegre porque convives con otras culturas; la actitud de los regios y de los mexicanos es muy agradable, y venir a vivir esta experiencia está padrísimo. Es un intercambio de cultura, alegría y felicidad. Tanto la comida como el futbol nos integran sin distinción”, comentó Luz Girón, quien también lucía su playera del Tricolor.


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