Eugenio Derbez confirma su regreso en Shrek 5

Eugenio Derbez confirmó que participará en Shrek 5, retomando el personaje de Burro en el doblaje al español, uno de los papeles más emblemáticos de su carrera.

El actor y productor mexicano acudió a Monterrey para el estreno de LOL: Buscando Talento en la Ciudad, proyecto en el que funge como creador y productor, acompañado por Adal Ramones, Michelle Rodríguez y “El Capi” Pérez, integrantes del jurado de la nueva temporada.

Presenta nueva temporada de LOL

Derbez explicó que en esta edición decidieron salir a buscar talento directamente en las calles de distintas ciudades del país.

“En cada temporada el problema es el casting, siempre temes dejar gente fuera. Por eso ahora hicimos un casting a nivel nacional en Monterrey, Ciudad de México y Mérida, y el ganador pasará a la siguiente temporada que se estrena en febrero”, adelantó.

Regreso a Shrek

El comediante reveló que ya fue contactado por la producción de Shrek 5 y que aceptó volver bajo ciertas condiciones.

"Sí, de veritas me hablaron pero ya les dije que sí. Me acaban de pedir que esté en el doblaje, les puse como condición que me dejaran adaptar el libreto porque ya cambió toda la directiva, no es la de antes, sobre todo con el tema de los modismos, pero me dijeron que sí, entonces sí voy a estar en la quinta" confirmó Derbez.

Entre la comedia y el galán

Derbez también se refirió a su imagen y aseguró que no se considera un hombre guapo, aunque sí cree que puede ser un galán.

“Yo me siento comediante, no galán, pero podría ser un galán, ¿por qué no?”, comentó.

El actor adelantó que este año tendrá varios estrenos tanto en México como en Estados Unidos, consolidando su presencia en la industria del entretenimiento internacional.

Con información de Italia Herrera

Comentarios