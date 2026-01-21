Anuncian Congreso de las Familias por primera vez en Monterrey

Para fortalecer al núcleo más importante de la sociedad y reforzar los valores, se celebrará el Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) 2026, por primera vez en Monterrey y en la región noreste del país.

El encuentro, que es interreligioso y al que vendrán más de 40 conferencistas de talla mundial, se realizará los próximos días 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo, en Cintermex.

El lema es "Familias Forjadoras de Esperanza, construyendo juntos un futuro mejor para todos".

El objetivo principal es acompañar a los matrimonios en sus distintas etapas, impulsar acciones conjuntas que fortalezcan los vínculos familiares y reafirmar el papel de la familia como el primer espacio donde se aprende a amar, a confiar y se adquieren valores como el respeto.

También, bajo la premisa de que la familia es la primera escuela del amor, se les darán herramientas a los asistentes para mejorar las relaciones interpersonales. Se espera la asistencia de 15 mil visitantes entre matrimonios, niños, adultos, jóvenes y tercera edad.

Esta será la cuarta edición, pero la primera vez en tierras regias.

El evento atraerá no solo a los regios, sino a las familias de Tamaulipas, Coahuila y Zacatecas, así como de algunas ciudades de Estados Unidos como Brownsville, Laredo, McAllen, San Antonio y Houston.

Además de conferencias, talleres y dinámicas, habrá cabinas de asistencia o consejería emocional, y el concierto del conocido grupo español "Hakuna", entre muchas otras actividades.

A la rueda de prensa asistieron Fernando Milanés, presidente nacional del CIFAM; Mauricio Flores, presidente del CIFAM Monterrey 2026; Mara Fernández, vocera del CIFAM; y Mario Romo, líder nacional de “Red Familia”. Además, Ana Laura Garza, vocera del CIFAM, quien destacó que el reforzamiento de valores es el objetivo principal del evento.

Y también la tarea es equipar a las familias para que puedan ser fuente de seguridad y salud integral, de identidad y pertenencia, y de proyecto y propósito para todos sus integrantes.

“Será un evento único, dirigido a todos los integrantes de la familia; tendremos conferencias para padres, pero también habrá foros para jóvenes, adolescentes y niños, así como la ‘Expo Familia', un espacio con más de 140 stands donde distintas instituciones ofrecerán programas, actividades, productos y servicios para el público en general”, explicó.

“Creo que en estos tiempos tan globalizados debemos hacer una pausa, recapitular y sensibilizarnos en que la principal fuente del fortalecimiento de los valores está en el núcleo familiar, y entonces tenemos que reforzarlo y eso nos ayudará a tener mejores ciudadanos y mejores personas”, destacó Garza.

A lo largo del evento habrá ponencias con especialistas como Isabel Rojas Estapé, psicóloga e integrante clave del Instituto de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid; y los doctores María Calvo y Tomás Melendo, ambos especialistas con reconocimiento internacional en el campo de la familia y la educación.

Mauricio Flores, presidente del CIFAM Monterrey, reconoció que hay muchos problemas, como violencia y depresión, que deben abordarse sin tabú para erradicarlos, propiciando la comunicación y la tolerancia.

"Sabemos que en las familias hay muchas dolencias, por ejemplo, violencia familiar y depresión, por mencionar solo algunas que les afectan. Esto es muy grave, son problemas que existen y a veces no queremos verlos”, dijo.

"Creemos que ya es tiempo de enfrentar esto, tener mayor comunicación entre todos los integrantes de la familia y comenzar a trabajar en conjunto, y este Congreso nos brindará esas herramientas que requerimos para enfrentar esas situaciones”, aseguró.

Informaron que el 70 por ciento de los mexicanos reconoce que la familia es el aspecto más importante de su vida, por encima del trabajo y los amigos, según revela el Estudio Antropológico de Valores sobre la Familia, realizado por la Consultora Thinko.

