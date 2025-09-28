Cerrar X
Tom Holland rompe el silencio tras su accidente en 'Spider-Man'

Tras el accidente, Holland se pronunció en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y agradecer las muestras de apoyo

  • 28
  • Septiembre
    2025

El actor británico Tom Holland, de 29 años, fue hospitalizado luego de sufrir una conmoción cerebral durante la grabación de una escena de riesgo para la nueva película Spider-Man: Brand New Day.

El incidente ocurrió cuando un cable de seguridad se rompió, provocando la caída del actor y un golpe en la cabeza. Aunque en un inicio generó preocupación, una fuente cercana a la producción confirmó que se trató de una "conmoción cerebral leve" y que no hubo heridas de gravedad.

Tras el accidente, Holland se pronunció en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y agradecer las muestras de apoyo.

"Siento haberme tenido que ir temprano, pero me siento mejor y me estoy recuperando. Muchísimas gracias a mi padre por encargarse de la velada después de mi partida. El espectáculo se volvió mucho más divertido", expresó el actor.

La filmación fue suspendida durante dos semanas para permitir su recuperación, aunque los productores aseguraron que esto no afectará la fecha de estreno prevista para el 31 de julio de 2026.

Sin embargo, la pausa representa un fuerte impacto económico: medios británicos estiman que cada día detenido cuesta alrededor de 1.5 millones de libras.

Aun con este contratiempo, los productores confían en que Holland volverá pronto al set para retomar su papel como Spider-Man.


