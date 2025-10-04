Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_75_207ed40893
Deportes

Sale Mateo Levy por conmoción cerebral ante Marruecos

El titular de la Selección Méxicana Sub 20 quedó inconsciente luego de protagonizar un fuerte choque al minuto 27 del primer tiempo

  • 04
  • Octubre
    2025

Momentos de tensión se vivieron en el duelo de México contra Marruecos, luego de que Mateo Levy quedara tendido e inconsciente sobre la cancha.

Esto ocurrió luego de que el jugador del Cruz Azul recibiera un golpe en la cabeza por parte de un defensa marroquí, lo que prendió las alarmas del cuerpo técnico.

Al ver que no reaccionaba, se activó el protocolo de conmoción cerebral y el cuerpo médico de la Selección Mexicana acudieron a su auxilio para inmovilizarlo y trasladarlo hacia un hospital.

De acuerdo con el protocolo de FIFA, el futbolista de la Selección Mexicana Sub 20 deberá estar bajo supervisión por 72 horas.

“Debe examinarse a cualquier persona que sufra un impacto directo en la cabeza, o indirecto resultante de un golpe en el cuerpo, el cuello o la zona de los hombros, para detectar posibles signos de conmoción cerebral. Es importante recordar que los síntomas pueden tardar hasta 72 horas en manifestarse tras el golpe”, detalla el portal oficial.

Momentos después, Levy fue reportado como consciente y estable, por lo que se le realizarán los estudios pertinentes para descartar cualquier anomalía.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_03_T102758_801_dfc60a14e3
Más de 2,000 mujeres no fueron prevenidas de cáncer en España
EH_UNA_FOTO_2025_09_28_T090813_348_b72d2a8880
Tom Holland rompe el silencio tras su accidente en 'Spider-Man'
deportes_nfl_sales_aromaticas_f263474998
Prohíbe NFL uso de inhalantes de amoníaco; ocultarían conmociones
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_80_d8d22f5ae9
Desalojan 40 personas de hospital Infantil por conato de incendio
EH_DOS_FOTOS_79_aee211c37e
Detienen a ex futbolista Omar "N" por abuso sexual infantil
Getty_Images_131859459_20_1_24746fd129
Stephen King es el autor más vetado en escuelas de EUA
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_02_at_11_32_00_PM_33055e74a0
Empresas de Nuevo León elevarán sueldos y contrataciones
Whats_App_Image_2025_10_03_at_1_27_37_AM_3f60b1eb2e
‘Ghana’ regia con su negocio de tortillas en África
permitir_la_interserrana_apreciar_belleza_natural_de_nl_cd7a313898
Otorgan a NL permiso para segundo tramo de la Interserrana
publicidad
×