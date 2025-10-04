Sale Mateo Levy por conmoción cerebral ante Marruecos

Momentos de tensión se vivieron en el duelo de México contra Marruecos, luego de que Mateo Levy quedara tendido e inconsciente sobre la cancha.

Esto ocurrió luego de que el jugador del Cruz Azul recibiera un golpe en la cabeza por parte de un defensa marroquí, lo que prendió las alarmas del cuerpo técnico.

El momento de la lesión de Mateo Levy. Por suerte, comentan que el futbolista de Cruz Azul ya recuperó el conocimiento 😮‍💨



Pronta recuperación 🙏🏼🙏🏼🙏🏼#SelecciónMexicana#CruzAzul pic.twitter.com/hllGh0V2NB — Δficionado Δzul 🚂 (@azul_afic21) October 4, 2025

Al ver que no reaccionaba, se activó el protocolo de conmoción cerebral y el cuerpo médico de la Selección Mexicana acudieron a su auxilio para inmovilizarlo y trasladarlo hacia un hospital.

De acuerdo con el protocolo de FIFA, el futbolista de la Selección Mexicana Sub 20 deberá estar bajo supervisión por 72 horas.

“Debe examinarse a cualquier persona que sufra un impacto directo en la cabeza, o indirecto resultante de un golpe en el cuerpo, el cuello o la zona de los hombros, para detectar posibles signos de conmoción cerebral. Es importante recordar que los síntomas pueden tardar hasta 72 horas en manifestarse tras el golpe”, detalla el portal oficial.

Momentos después, Levy fue reportado como consciente y estable, por lo que se le realizarán los estudios pertinentes para descartar cualquier anomalía.

Comentarios