Cerrar X
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_7274d5d913
Escena

Fallece a los 91 años la cantante italiana Ornella Vanoni

Con más de siete décadas de actividad ininterrumpida, Vanoni construyó una de las trayectorias más amplias y versátiles de la música popular italiana

  • 21
  • Noviembre
    2025

La cantante y actriz italiana Ornella Vanoni, una de las voces más emblemáticas y longevas de la música italiana, murió este viernes en Milán a los 91 años, según confirmó el ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli.

"Con la muerte de Ornella Vanoni, Italia pierde a una de sus artistas más originales y refinadas. Con su voz única y una capacidad interpretativa sin igual, ha escrito páginas importantes en la historia de la canción, el teatro y el espectáculo italiano", lamentó el ministro en un comunicado.

Vanoni (Milán, 1934) es considerada una de las grandes damas de la canción italiana, con grandes éxitos como 'Senza Fine', junto a Gino Paoli, un tema que con el tiempo se convirtió en un clásico de la música italiana.

Con más de siete décadas de actividad ininterrumpida, Vanoni construyó una de las trayectorias más amplias y versátiles de la música popular italiana, marcada por su capacidad para evolucionar.

Inició su carrera como actriz a los 18 años, tras formarse en el Piccolo Teatro de Milán, antes de dar el salto definitivo a la música.

A mediados de los años sesenta alcanzó notoriedad con las 'Canzoni della Mala', un proyecto dedicado a historias de la mala vida milanesa que reveló su estilo interpretativo directo y poco convencional.

Su presencia en el Festival de Sanremo —al que acudió en ocho ocasiones— consolidó su imagen pública y su popularidad, con temas como 'Casa bianca', que la llevaron al podio en 1968.

Vanoni desarrolló una trayectoria artística de más de seis décadas marcada por éxitos, colaboraciones y una presencia constante en la escena musical y teatral de su país.

A lo largo de su larga carrera grabó más de cincuenta discos y siguió activa hasta el final: entre sus últimos trabajos destaca la colaboración con el popular cantante italiano Mahmood, con quien publicó en 2024 una versión de su tema 'Sant'allegria'.

Figura icónica de la cultura italiana, su presencia se mantuvo viva en la televisión, el teatro y la música, donde destacó por su elegancia interpretativa, su ironía y su capacidad de reinventarse sin perder identidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_11_22_T091757_182_d852f76038
Ariana Grande se despide de Glinda tras estreno de Wicked 2
INFO_7_UNA_FOTO_33_963d293c3b
Muere Erna Martha Bauman, reina de belleza y actriz mexicana
escena_bridget_jones_ef0ee5bd38
Renée Zellweger revela estatua de Bridget Jones en Londres
publicidad

Últimas Noticias

0818ef1a_f557_49b8_88d9_22b4821e962c_1_720de3524f
Festival de elogios en reunión de Trump con Mamdani
EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T120934_320_a5004f1e00
Chris Paul anuncia su retiro al final de la temporada NBA
EH_DOS_FOTOS_2025_11_22_T120620_177_84ac4d1c8c
Muestra IP desacuerdo por Propuesta de incremento al ISN
publicidad

Más Vistas

repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
cristiano_ronaldo_poster_fifa_08a83f8f05
FIFA borra póster tras polémica por ‘olvidar’ a Cristiano Ronaldo
abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Fortalece Congreso federal ley contra los abusos de aseguradoras
publicidad
×