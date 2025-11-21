Fallece a los 91 años la cantante italiana Ornella Vanoni

La cantante y actriz italiana Ornella Vanoni, una de las voces más emblemáticas y longevas de la música italiana, murió este viernes en Milán a los 91 años, según confirmó el ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli.

"Con la muerte de Ornella Vanoni, Italia pierde a una de sus artistas más originales y refinadas. Con su voz única y una capacidad interpretativa sin igual, ha escrito páginas importantes en la historia de la canción, el teatro y el espectáculo italiano", lamentó el ministro en un comunicado.

Vanoni (Milán, 1934) es considerada una de las grandes damas de la canción italiana, con grandes éxitos como 'Senza Fine', junto a Gino Paoli, un tema que con el tiempo se convirtió en un clásico de la música italiana.

Con más de siete décadas de actividad ininterrumpida, Vanoni construyó una de las trayectorias más amplias y versátiles de la música popular italiana, marcada por su capacidad para evolucionar.

Inició su carrera como actriz a los 18 años, tras formarse en el Piccolo Teatro de Milán, antes de dar el salto definitivo a la música.

A mediados de los años sesenta alcanzó notoriedad con las 'Canzoni della Mala', un proyecto dedicado a historias de la mala vida milanesa que reveló su estilo interpretativo directo y poco convencional.

Su presencia en el Festival de Sanremo —al que acudió en ocho ocasiones— consolidó su imagen pública y su popularidad, con temas como 'Casa bianca', que la llevaron al podio en 1968.

Vanoni desarrolló una trayectoria artística de más de seis décadas marcada por éxitos, colaboraciones y una presencia constante en la escena musical y teatral de su país.

A lo largo de su larga carrera grabó más de cincuenta discos y siguió activa hasta el final: entre sus últimos trabajos destaca la colaboración con el popular cantante italiano Mahmood, con quien publicó en 2024 una versión de su tema 'Sant'allegria'.

Figura icónica de la cultura italiana, su presencia se mantuvo viva en la televisión, el teatro y la música, donde destacó por su elegancia interpretativa, su ironía y su capacidad de reinventarse sin perder identidad.

