Fallece Astrud Gilberto, voz de la “Garota de Ipanema”

La muerte de la famosa cantante brasileña fue confirmada este martes por el músico Paul Ricci, quien reveló que murió el día de ayer lunes.

La cantante brasileña Astrud Gilberto, compositora cuyo improvisado cameo en inglés en “Garota de Ipanema” la convirtió en una voz mundial del bossa nova, murió a los 83 años.

El músico Paul Ricci, amigo de la familia, confirmó que ella murió el lunes. No proporcionó detalles adicionales.

Nacida en Salvador, Bahía, y criada en Río de Janeiro, Gilberto se convirtió de la noche a la mañana en una superestrella en 1964, gracias a que sabía lo suficiente inglés para ser reclutada por los creadores de “Getz/Gilberto”, el clásico álbum de bossa nova con el saxofonista Stan Getz y su entonces esposo, el cantautor y guitarrista Joao Gilberto.

“The Girl from Ipanema”, la melancólica balada escrita por Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, ya era un éxito en Sudamérica. Pero el productor de “Getz/Gilberto”, Creed Taylor, y otros pensaron que podrían expandir el atractivo del disco al incluir voces en portugués e inglés.

Astrud Weinert era la menor de tres hermanas, nacida en una familia musical y familiarizada con los idiomas: su madre era cantante y violinista, y su padre profesor de lingüística. Cuando era adolescente, formaba parte de un círculo de amigos musicales y conoció a Joao Gilberto, una estrella en ascenso en la emergente escena bossa nova carioca.

Se casó dos veces y tuvo dos hijos, Joao Marcelo Gilberto y Gregory Lasorsa. También tuvo algunos momentos notables como artista de grabación, ya sea respaldada por el trompetista Chet Baker en “Fly Me to the Moon” o cantando con George Michael en el estándar de bossa nova “Desafinado”. En 2008, recibió un Latin Grammy por su trayectoria.

Con información de AP.