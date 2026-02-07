'Opalite' de Taylor Swift rompe récord histórico en plataformas

El videoclip de “Opalite”, de Taylor Swift, rompió récord al convertirse en el video musical más reproducido en un solo día en la historia de las plataformas de streaming.

La producción fue lanzada de manera exclusiva en Spotify Premium y Apple Music, una decisión que concentró millones de reproducciones en plataformas de suscripción y permitió alcanzar la marca histórica.

El material no estuvo disponible inicialmente en YouTube, lo que intensificó el tráfico en los servicios de pago.

El estreno superó cualquier otro lanzamiento previo en visualizaciones diarias dentro de la plataforma.

Un estreno estratégico

La decisión de no publicar el video de inmediato en YouTube responde a una estrategia enfocada en maximizar su impacto en las listas de Billboard.

A finales de 2025, Billboard modificó su metodología de conteo, reduciendo el peso, o eliminando, las vistas provenientes de YouTube tras cambios en la colaboración de datos.

En contraste, los streams provenientes de servicios de suscripción como Spotify Premium y Apple Music mantienen un peso significativo en el Hot 100 y otras listas oficiales.

Al concentrar la “ola” inicial de reproducciones en estas plataformas, Swift y su equipo aseguraron que el debut tuviera mayor impacto en los rankings.

El video permanecerá exclusivo en servicios de pago durante algunos días, antes de llegar posteriormente a YouTube.

Un himno pop con vibra noventera

“Opalite” forma parte del álbum The Life of a Showgirl, lanzado en 2025.

Se trata de un tema upbeat con tintes de amor y superación personal, inspirado en los ópalos artificiales como metáfora de la capacidad de crear la propia felicidad.

El video rinde homenaje a la cultura pop de los años 90, combinando escenarios caricaturescos como gimnasios televisados y centros comerciales con comerciales ficticios y guiños humorísticos.

Uno de los aspectos más comentados fue el origen de la idea.

Según reveló la propia Swift, la inspiración surgió durante su participación en The Graham Norton Show en octubre de 2025, donde compartió set con Cillian Murphy, Domhnall Gleeson, Greta Lee, Jodie Turner-Smith y Lewis Capaldi.





