Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_15_6384252df9
Escena

'Opalite' de Taylor Swift rompe récord histórico en plataformas

El video de 'Opalite' de Taylor Swift se convirtió en el más reproducido en un solo día en plataformas de streaming tras su estreno exclusivo.

  • 07
  • Febrero
    2026

El videoclip de “Opalite”, de Taylor Swift, rompió récord al convertirse en el video musical más reproducido en un solo día en la historia de las plataformas de streaming.

La producción fue lanzada de manera exclusiva en Spotify Premium y Apple Music, una decisión que concentró millones de reproducciones en plataformas de suscripción y permitió alcanzar la marca histórica.

El material no estuvo disponible inicialmente en YouTube, lo que intensificó el tráfico en los servicios de pago.

HAef4F8WAAAGLbA (1).jfif

El estreno superó cualquier otro lanzamiento previo en visualizaciones diarias dentro de la plataforma.

Un estreno estratégico

La decisión de no publicar el video de inmediato en YouTube responde a una estrategia enfocada en maximizar su impacto en las listas de Billboard.

A finales de 2025, Billboard modificó su metodología de conteo, reduciendo el peso, o eliminando, las vistas provenientes de YouTube tras cambios en la colaboración de datos.

EH UNA FOTO (16).jpg

En contraste, los streams provenientes de servicios de suscripción como Spotify Premium y Apple Music mantienen un peso significativo en el Hot 100 y otras listas oficiales.

Al concentrar la “ola” inicial de reproducciones en estas plataformas, Swift y su equipo aseguraron que el debut tuviera mayor impacto en los rankings.

El video permanecerá exclusivo en servicios de pago durante algunos días, antes de llegar posteriormente a YouTube.

Un himno pop con vibra noventera

“Opalite” forma parte del álbum The Life of a Showgirl, lanzado en 2025.

Se trata de un tema upbeat con tintes de amor y superación personal, inspirado en los ópalos artificiales como metáfora de la capacidad de crear la propia felicidad.

El video rinde homenaje a la cultura pop de los años 90, combinando escenarios caricaturescos como gimnasios televisados y centros comerciales con comerciales ficticios y guiños humorísticos.

Uno de los aspectos más comentados fue el origen de la idea.

Según reveló la propia Swift, la inspiración surgió durante su participación en The Graham Norton Show en octubre de 2025, donde compartió set con Cillian Murphy, Domhnall Gleeson, Greta Lee, Jodie Turner-Smith y Lewis Capaldi.

HAemwlKXgAEMUt9.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Djuka_f35a71f94a
¡Choque de gigantes! Rayados visita al América en busca de crecer
jesus_angulo_entrenamiento_2026_83cff8986d
Llega Santos al Universitario con una década sin vencer a Tigres
Patriots_5602e7af22
¡Volvió el rey! Patriots busca el trono máximo del Super Bowl
publicidad

Últimas Noticias

operativo_enjambre_8d1bc5d9ae
Estos son los detenidos en el 'Operativo Enjambre' desde 2024
EH_DOS_FOTOS_c12762890a
11 años después, Seahawks y Patriots encabezarán un Super Bowl
tarrence_gore_fcd4f18729
Fallece ex jugador y campeón de la MLB Terrance Gore
publicidad

Más Vistas

nacional_sheinbaum_90fe8a3346
Sheinbaum llegará este fin de semana a García y Juárez
nl_presa_leon_mp4_b87adb8254
Presa León es segura y no tiene grietas: Conagua
IMG_7560_c0126c225e
Destruye municipio mobiliario por rickettsia en Ramos Arizpe
publicidad
×