Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_955df4a7c4
Nacional

Fallece Gustavo Sánchez Vázquez, senador panista de Mexicali

La noticia fue difundida por figuras clave de su partido, entre ellos el legislador Ricardo Anaya, quien a través de sus redes sociales lamentó la pérdida

  • 31
  • Enero
    2026

La política bajacaliforniana se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Gustavo Sánchez Vázquez, actual senador de la República por el Partido Acción Nacional (PAN) y exalcalde de Mexicali, a los 62 años de edad este sábado 31 de enero.

La noticia fue difundida por figuras clave de su partido, entre ellos el legislador Ricardo Anaya, quien a través de sus redes sociales lamentó la pérdida y envió condolencias a la familia del político mexicalense. Hasta el momento no se han revelado las causas oficiales del deceso.

Una trayectoria ligada al servicio público

Sánchez Vázquez contaba con una prolífica carrera en el sector público y era una de las figuras más respetadas del panismo en el estado:

  • Administración Estatal: Fungió como Procurador Fiscal durante el mandato histórico de Ernesto Ruffo Appel.
  • Ámbito Local: Fue síndico municipal en el XV Ayuntamiento de Mexicali y diputado local en la XXI Legislatura (2013-2016).
  • Alcaldía: Encabezó el gobierno municipal de Mexicali, consolidando su liderazgo en la capital del estado.

Al momento de su fallecimiento, su nombre figuraba con fuerza en diversas encuestas como uno de los aspirantes más sólidos a la gubernatura de Baja California para el próximo proceso electoral.

Sucesión en el Senado

Ante la sentida ausencia del legislador, se informó que en los próximos días se activará el protocolo de sucesión en la Cámara Alta. José Máximo García López, quien funge como suplente de Sánchez Vázquez, será el encargado de asumir el escaño para dar continuidad a las labores legislativas en representación de la entidad.

La comunidad política y diversos sectores sociales de Mexicali han comenzado a expresar sus muestras de afecto hacia quien fuera uno de los referentes más activos de la oposición en el Senado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

5961d66c_d988_4872_aec9_cb792ef55421_3d1f72042a
Arranca en Saltillo campaña en conjunto con el ejército mexicano
AP_26032587683894_475a1d50d8
Real Madrid obtiene victoria de último minuto ante Rayo Vallecano
arranca_jornada_electoral_presidencial_costa_rica_0a8e9a36e7
Arranca jornada electoral presidencial en Costa Rica
publicidad

Últimas Noticias

gas_licuado_barco_6716a3b7f0
Venezuela exporta primer cargamento de gas licuado de petróleo
AP_26032707387390_fccafff5b1
Minuto a minuto de los Grammy 2026; conoce a todos los ganadores
matrimonio_colectivo_nuevo_leon_cuando_es_cuanto_cuesta_9bfe8ce8e2
Nuevo León invita a matrimonios colectivos el 14 de febrero
publicidad

Más Vistas

1ac64bdf_be04_492b_b85b_bbec447d62e7_a692b6c7d1
Festival del Cabrito impulsa exportación desde Tula, Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_14_8bfed07618
Destaca Samuel en NY potencial de NL para atraer data centers
anuncia_mario_delgado_que_morena_elegira_proximo_dirigente_71a1cf9972
Víctimas de homicidio en Colima serían familia de Mario Delgado
publicidad
×