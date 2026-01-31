Fallece Gustavo Sánchez Vázquez, senador panista de Mexicali

La política bajacaliforniana se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Gustavo Sánchez Vázquez, actual senador de la República por el Partido Acción Nacional (PAN) y exalcalde de Mexicali, a los 62 años de edad este sábado 31 de enero.

La noticia fue difundida por figuras clave de su partido, entre ellos el legislador Ricardo Anaya, quien a través de sus redes sociales lamentó la pérdida y envió condolencias a la familia del político mexicalense. Hasta el momento no se han revelado las causas oficiales del deceso.

Una trayectoria ligada al servicio público

Sánchez Vázquez contaba con una prolífica carrera en el sector público y era una de las figuras más respetadas del panismo en el estado:

Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento del senador @gustavosvbc pic.twitter.com/FRrByLGlz7 — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) January 31, 2026

Administración Estatal: Fungió como Procurador Fiscal durante el mandato histórico de Ernesto Ruffo Appel.

Ámbito Local: Fue síndico municipal en el XV Ayuntamiento de Mexicali y diputado local en la XXI Legislatura (2013-2016).

Alcaldía: Encabezó el gobierno municipal de Mexicali, consolidando su liderazgo en la capital del estado.

Al momento de su fallecimiento, su nombre figuraba con fuerza en diversas encuestas como uno de los aspirantes más sólidos a la gubernatura de Baja California para el próximo proceso electoral.

Sucesión en el Senado

Ante la sentida ausencia del legislador, se informó que en los próximos días se activará el protocolo de sucesión en la Cámara Alta. José Máximo García López, quien funge como suplente de Sánchez Vázquez, será el encargado de asumir el escaño para dar continuidad a las labores legislativas en representación de la entidad.

La comunidad política y diversos sectores sociales de Mexicali han comenzado a expresar sus muestras de afecto hacia quien fuera uno de los referentes más activos de la oposición en el Senado.

