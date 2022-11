Fallece Kevin Conroy, encargado de darle voz a Batman

El actor dio voz a Batman durante décadas, no solo en la producción de series animadas, sino también videojuegos y películas.

El actor de doblaje, Kevin Conroy, falleció a los 66 años; era el encargado de dar voz a Batman por décadas en 'Batman: The Animated Series'.



Conroy murió el jueves después de una batalla contra el cáncer, anunció el viernes el productor de la compañía Warner Bros.



Conroy fue la voz de Batman en la aclamada serie animada que se desarrolló entre 1992 y 1996, a menudo actuando junto al Joker de Mark Hamill. Conroy continuó como la voz animada casi exclusiva de Batman, incluidas unas 15 películas, 400 episodios de televisión y dos docenas de videojuegos, incluidas las franquicias 'Batman: Arkham' e 'Injustice'.



En las ocho décadas de historia de Batman, nadie interpretó más tiempo al 'Caballero de la Noche' que Conroy.





“Durante varias generaciones, ha sido el Batman definitivo”, dijo Hamill en un comunicado. “Fue uno de esos escenarios perfectos en los que consiguieron exactamente al tipo correcto para el papel correcto, y el mundo mejoró gracias a eso. Él siempre será mi Batman”, dijo Hamill.

La popularidad de Conroy entre los fanáticos lo convirtió en una personalidad codiciada en el circuito de convenciones. En un comunicado, Warner Bros Animation dijo que la actuación de Conroy “siempre estará entre las mejores representaciones del Caballero de la Noche en cualquier medio”.

“Kevin trajo una luz con él a todas partes, ya sea en la cabina de grabación dándolo todo o alimentando a los socorristas durante el 11 de septiembre o asegurándose de que todos los fanáticos que alguna vez lo esperaron tuvieran un momento con su Batman”, dijo Paul Dini, productor del espectáculo animado. 'Un héroe en todos los sentidos de la palabra'.



Nacido en Westbury, Nueva York, y criado en Westport, Connecticut, Conroy comenzó como un actor de teatro bien entrenado. Asistió a Juilliard y compartió habitación con Robin Williams. Después de graduarse, realizó una gira con el grupo de actuación de John Houseman, The Acting Company. Actuó en “Sueño de una noche de verano” en el Teatro Público y en “Eastern Standard” en Broadway; en el Old Globe Theatre de San Diego, California, actuó en 'Hamlet'.



La producción de la década de 1980 de 'Eastern Standard', en la que Conroy interpretó a un productor de televisión que vive en secreto con SIDA, tuvo un significado particular para él. Conroy, que era gay, dijo en ese momento que asistía regularmente a los funerales de amigos que murieron de SIDA. Derramó su angustia todas las noches en el escenario.

En 1980, Conroy se mudó a Los Ángeles, comenzó a actuar en telenovelas y consiguió apariciones en series de televisión como 'Cheers', 'Tour of Duty' y 'Murphy Brown'. En 1991, cuando la directora de casting Andrea Romano buscaba a su actor principal para 'Batman: la serie animada', pasó por cientos de audiciones antes de que llegara Conroy. Estuvo allí por recomendación de un amigo, y eligió al actor de inmediato.



Conroy comenzó el papel sin antecedentes en los cómics y como un novato en la actuación de voz. Su Batman era fornido, melancólico y oscuro. Su Bruce Wayne era ligero y apuesto. Su inspiración para las voces contrastantes, dijo, provino de la película de 1930, 'The Scarlet Pimpernel', sobre un aristócrata inglés que lleva una doble vida.



A Conroy le sobreviven su esposo, Vaughn C. Williams, su hermana Trisha Conroy y su hermano Tom Conroy.





La voz que surgió de Conroy para Batman, dijo, era una que no reconocía, una voz que 'parecía rugir tras 30 años de frustración, confusión, negación, amor, anhelo'. “Sentí a Batman surgiendo desde lo más profundo”.

Uno de los edificios más icónicos de Estados Unidos, el Empire State, se unió a la pena por la pérdida de Conroy, por lo que anoche lanzó una 'batiseñal' sobre el edificio para recordarlo como 'Batman'.

Con información de AP.