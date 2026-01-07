Brendan Fraser vuelve al cine con 'Familia en Renta'

El actor Brendan Fraser regresa a la pantalla grande con la película "Familia en renta", una conmovedora historia que aborda los roles familiares y los vínculos emocionales.

La historia presenta la vida de un estadounidense solitario (Fraser) que lleva una vida en Tokio como actor.

En el camino por encontrar un empleo, comienza a trabajar en una empresa que alquila personas para cumplir con roles familiares en eventos o situaciones de todo tipo.

En el camino se encontrará con una diversidad de personas y comienza a descubrir conexiones humanas reales, en donde se confronta su nivel de empatía con su trabajo como actor.

La cinta navega entre temas como la soledad, la vocación y las dificultades de los vínculos familiares, logrando momentos situados tanto en el drama como en la comedia.

La película cuenta con un elenco liderado por Fraser, quien en el 2023 ganó como Mejor actor por su interpretación en "La ballena", del director Darren Aronofsky, logrando así un reinicio importante después de que se alejó parcialmente del medio por casi una década.

Las actuaciones de Mari Yamamoto y Takehiro Hira destacan en la cinta de la casa productora Searchlight, que en los últimos años ha traído éxitos como A real pain y A complete unknown.

"Familia en renta" estuvo en el Festival de Cine de Toronto (TIFF), donde obtuvo una gran cantidad de comentarios positivos tanto de la crítica especializada como de la audiencia. En plataformas como Rotten

Tomates la han calificado como “un estudio encantador sobre las conexiones humanas”.

En esta ocasión, la directora de origen japonés, conocida como Hikari, ha sido la encargada de la realización.

