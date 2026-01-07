Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Captura_de_pantalla_2026_01_07_a_la_s_12_30_10_a_m_6b52262541
Escena

Brendan Fraser vuelve al cine con 'Familia en Renta'

El actor protagoniza una cinta ambientada en Tokio que explora la soledad y los vínculos humanos, combinando drama y comedia bajo la dirección de Hikari

  • 07
  • Enero
    2026

El actor Brendan Fraser regresa a la pantalla grande con la película "Familia en renta", una conmovedora historia que aborda los roles familiares y los vínculos emocionales.

La historia presenta la vida de un estadounidense solitario (Fraser) que lleva una vida en Tokio como actor.

En el camino por encontrar un empleo, comienza a trabajar en una empresa que alquila personas para cumplir con roles familiares en eventos o situaciones de todo tipo.

Captura de pantalla 2026-01-07 a la(s) 12.30.10 a.m..png

En el camino se encontrará con una diversidad de personas y comienza a descubrir conexiones humanas reales, en donde se confronta su nivel de empatía con su trabajo como actor.

La cinta navega entre temas como la soledad, la vocación y las dificultades de los vínculos familiares, logrando momentos situados tanto en el drama como en la comedia.

La película cuenta con un elenco liderado por Fraser, quien en el 2023 ganó como Mejor actor por su interpretación en "La ballena", del director Darren Aronofsky, logrando así un reinicio importante después de que se alejó parcialmente del medio por casi una década.

Rental_Family_Familia_de_alquiler-647960147-large.jpg

Las actuaciones de Mari Yamamoto y Takehiro Hira destacan en la cinta de la casa productora Searchlight, que en los últimos años ha traído éxitos como A real pain y A complete unknown.

"Familia en renta" estuvo en el Festival de Cine de Toronto (TIFF), donde obtuvo una gran cantidad de comentarios positivos tanto de la crítica especializada como de la audiencia. En plataformas como Rotten

Tomates la han calificado como “un estudio encantador sobre las conexiones humanas”.

En esta ocasión, la directora de origen japonés, conocida como Hikari, ha sido la encargada de la realización.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T123232_693_24e4665479
Confirman secuela de The Housemaid tras su éxito en taquilla
AP_26004184620194_b256545dd7
Guillermo del Toro recibe premio y revela muerte de su hermano
EH_FALLECIMIENTO_5_be3c7a7b51
Muere Isiah Whitlock Jr., actor icónico de The Wire, a los 71
publicidad

Últimas Noticias

laura_pausini_juegos_olimpicos_invierno_1aa880b99f
Encabezará Laura Pausini apertura de Juegos Olímpicos de Invierno
warner_bros_netflix_paramount_5bb4ef26cc
Warner Bros rechaza a Paramount y respalda oferta de Netflix
finanzas_autos_4f4ded4341
Sortean retos: ventas de autos cierran el 2025 con alza de 1.3%
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×