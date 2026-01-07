Fallece Michael Reagan, hijo del expresidente Ronald Reagan

Michael Reagan, hijo adoptivo del expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan, falleció a los 80 años el pasado 4 de enero de 2026 en Los Ángeles, California, rodeado de su familia.

La noticia fue confirmada entre el 6 y 7 de enero por la Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute, que lo describió como “un guardián firme del legado de su padre”.

La familia informó que sus allegados lloran “la pérdida de un hombre que significó tanto para todos los que lo conocieron y lo amaron”.

Una vida marcada por la política y los medios

Nacido el 18 de marzo de 1945 con el nombre de John Charles Flaugher, Michael Reagan fue adoptado pocas horas después de su nacimiento por Ronald Reagan y su primera esposa, la actriz Jane Wyman.

A lo largo de su vida, se consolidó como un influyente comentarista político conservador.

Fue conductor del programa radiofónico The Michael Reagan Show durante varios años, colaborador del canal Newsmax y columnista en diversos medios, desde donde defendió los ideales de su padre, como la libertad individual, la responsabilidad personal y la lucha contra el comunismo durante la Guerra Fría.

Defensor del legado de Ronald Reagan

Michael Reagan se convirtió en uno de los principales promotores de la memoria política de su padre, considerado una figura clave del conservadurismo estadounidense y del impulso al fin de la Guerra Fría.

La fundación presidencial destacó su papel activo en la preservación y difusión de ese legado histórico.

En sus últimos años, Michael Reagan luchó contra el cáncer, aunque no se dieron a conocer detalles médicos específicos.

En un comunicado, su familia expresó su profundo dolor y lo recordó como “un esposo, padre y abuelo amado”.

Michael Reagan fue uno de los cinco hijos del expresidente Ronald Reagan, quien gobernó Estados Unidos entre 1981 y 1989 y falleció en 2004.

