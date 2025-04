Famosos comparten en redes como festejaron la Pascua

Una de las fechas más importantes en el mundo se celebra este domingo, pero la actividad de recolectar los huevos de Pascua es también una de las actividades más icónicas de Estados Unidos y los famosos lo saben.

Es por esto que a través de sus redes sociales, las estrellas han compartido cómo han pasado esta colorida fecha con sus familias.

Kris Jenner

Una de las personalidades más mediáticas de Estados Unidos celebró esta fecha con una serie de fotografías en la que se muestran sus hijos Kim, Khloe, Kourtney, Kendall, Kylie y Rob a lo largo de los años durante la Pascua.

Barack Obama

El expresidente de los Estados Unidos celebró la Pascua con un mensaje en su cuenta de X en el que él y su esposa les deseaban una "Pascua feliz y bendecida" a todos.

Donald Trump

Por su parte, el actual presidente de EUA, Donald Trump, mediante su perfil de Truth Social, deseó junto a Melania una "muy feliz Pascua". "Ya sea que vayan a la iglesia o vean el servicio desde casa, que este día esté lleno de paz y alegría para todos los que celebran la Resurrección de Jesucristo".

El mensaje fue compartido por la cuenta oficial de la Casa Blanca en X.

✝️"Melania and I would like to wish everyone a very Happy Easter! Whether you are heading out to Church or, watching Service from home, may this day be full of Peace and Joy for all who celebrate the Resurrection of Jesus Christ. HE IS RISEN!!" –President Donald J. Trump pic.twitter.com/i9OrZNNgNB