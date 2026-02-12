Podcast
Internacional

Recapturan a Chucky en Ecuador; aliado del narcotraficante Fito

Autoridades aseguraron que su captura representa un golpe directo a la estructura operativa y financiera de esta organización criminal

El Ministerio de Defensa de Ecuador informó sobre la recaptura de Julio Alejandro "R", alias "Chucky", miembro del círculo de confianza de Adolfo Macías Villamar, alias "Fito" en Ecuador.

De acuerdo con las autoridades federales, este hombre fue identificado como un objetivo de alto valor de “Los Choneros”.

Su aprehensión se efectúo con personal del Ejército de Ecuador en conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia, debido a que es señalado como un líder criminal con influencia en departamentos como Sucumbíos, Orellana y Pedernales.

A través de redes sociales, las autoridades aseguraron que su captura representa un golpe directo a la estructura operativa y financiera de esta organización criminal.

Recordó que 'Chucky' se fugó en 2024 del centro de privación de libertad N.° 1 Sucumbíos y que registra una sentencia en firme de 34 años por el asesinato de un policía en esa provincia.

'Fito' se declara inocente tras ser extraditado a Nueva York

El líder de un violento grupo delictivo ecuatoriano acusado de contrabandear cocaína y armas de fuego entre Sudamérica y Estados Unidos se declaró inocente en Nueva York.

José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito", compareció ante un tribunal federal en Brooklyn un día después de ser extraditado desde Ecuador hacia Estados Unidos. Un juez ordenó que permanezca detenido hasta su juicio, y fijó su próxima audiencia para el 19 de septiembre.

Aquí te presentamos la nota completa: 'Fito' se declara inocente tras ser extraditado a Nueva York


