¿Fergie regresará a Black Eyed Peas? Esto es lo que sabemos

La cantante Fergie podría regresar a Black Eyed Peas, agrupación a la que perteneció durante 15 años; es la voz de éxitos como 'Pump It' y 'I Gotta Feeling'.

La cantante Fergie podría estar de vuelta en Black Eyed Peas, luego de más de seis años de ausencia, esto tras separarse de la agrupación para enfocarse en su carrera como solista y en su faceta como madre.





La actriz y cantante se integró a los Black Eyed Peas en 2002, como una de las voces principales para el disco ‘Elephunk’, el cual los catapultaría a la fama internacional. La agrupación conformada por Will.i.am, Apl.de.ap, y Taboo contaba ya con dos álbumes, uno lanzado en 1998 y otro en el 2000.





Dicha producción vendió más de 10 millones de copias y por ello, posteriormente llegan otros discos igual de exitosos como ‘Monkey Business’, ‘The E.N.D’ y ‘The Beginning’.





Fergie se convirtió en el mayor atractivo de la banda, no solo por su belleza física, sino también por la potencia de su voz, lo cual queda demostrado en hits como ‘Shut Up’, ‘Pump It’, ‘My Humps’, ‘I Gotta Feeling’, ‘Where Is The Love?’ y ‘Imma Be’.





Sin embargo, a pesar del éxito internacional, el 2 de junio de 2017 anunció su salida de la agrupación para enfocarse en su carrera en solitario con un segundo álbum titulado ‘Double Dutchess’. El primer disco como solista ‘The Dutchess’ fue lanzado en 2006, mientras se encontraba la banda en un breve receso entre sus producciones.

De su carrera como solista resaltan algunas canciones como ‘Fergalicious’, ‘Clumsy’, ‘London Bridge’, ´Glamorous’ y ‘M.I.L.F. $’.







A pesar de haberse separado hace casi seis años, los cantantes llevan una buena relación y así lo han dejado ver en diversas entrevistas donde elogian los trabajos de los unos a los otros.

Actualmente, Black Eyed Peas se encuentra en la promoción de su noveno disco ‘Elevation’, publicado en noviembre de 2022; y aunque por el momento cuenta con la participación recurrente de J. Rey Soul como la voz femenina en algunas canciones, no se descarta el regreso de Fergie como parte de la alineación principal.





Distintos medios estadounidenses manejan la información sobre el gran regreso de Fergie en una de las diversas presentaciones que tiene pactada la banda en festivales internacionales.





La agrupación es parte de la lista del ‘Tecate Emblema’ el próximo 13 y 14 de mayo, en la Ciudad de México.