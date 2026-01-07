Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_07_T113323_596_446fce5e80
Nuevo León

Sedena asegura camionetas y arsenal en General Treviño

Militares aseguraron dos camionetas, armas de alto poder y explosivos en General Treviño, durante un operativo en la frontera entre Nuevo León y Tamaulipas

  • 07
  • Enero
    2026

Dos camionetas y armamento militar fue asegurado en General Treviño, en cercanía de los límites territoriales entre Nuevo León y Tamaulipas, por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Como parte de un operativo de la octava zona Militar ubicada en Tamaulipas el pasado 3 de enero, los militares ingresaron a territorio nuevoleones, donde detuvieron las dos camionetas en una brecha.

46d0d74f-dd6a-4628-b0a2-ef9ee0159f99.jfif

Los elementos de la Sedena aseguraron al menos 10 armas largas, cuatro fusiles tipo Barret calibre 50, 380 cartuchos útiles y catorce cargadores, además de dos artefactos explosivos improvisados y equipo táctico.

El decomiso de armamento fue resultado de operativos de vigilancia y patrullaje en dicho municipio y la frontera con el vecino estado.

e31540ed-da17-4598-ab15-02e30645bafb.jfif

Asimismo, la Sedena no especificó si el arsenal se encontraba dentro de las camionetas o a los alrededores, al igual que no se registró ninguna detención de conductores, ya que lograron darse a la fuga entre la maleza del terreno.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Estudiantes_vuelven_a_clases_tras_receso_vacacional_decembrino_175aee3404
Estudiantes vuelven a clases en Nuevo León tras receso vacacional
homicidios_mexico_nl_bajan_d0c052ceb8
Bajan homicidios 40% en México y 72% en Nuevo León: Federación
Whats_App_Image_2026_01_08_at_1_35_27_AM_8853937894
Expertos proponen alianza hídrica entre NL y Tamaulipas
publicidad

Últimas Noticias

Bloqueo_juzgado_AHMSA_tramites_judiciales_4bcd326d53
Bloqueo a juzgado por AHMSA afecta trámites judiciales
Toman_obreros_AHMSA_Juzgado_Cuarto_Distrito_788e69d4ae
Toman obreros de AHMSA juzgado para exigir justicia
tik_tok_fifa_mundial_f6c46fcbf6
Anuncia FIFA alianza con TikTok para Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
publicidad
×