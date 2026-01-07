Podcast
Escena

Conformity Gate: la teoría que niega el final de Stranger Things

Fans impulsan la teoría Conformity Gate, que afirma que el final de Stranger Things 5 es una ilusión de Vecna, aunque Netflix ya la desmintió

  • 07
  • Enero
    2026

Millones de seguidores de Stranger Things se volcaron a redes sociales tras el estreno del episodio final de la quinta temporada, titulado The rightside up.

Aunque el capítulo cerró oficialmente la batalla contra Vecna, una teoría conspirativa conocida como Conformity Gate sostiene que el desenlace mostrado no sería real, sino una ilusión creada por el propio villano.

La teoría comenzó a circular con fuerza tras el lanzamiento del Volumen 2 de la temporada 5, alrededor del 31 de diciembre de 2025, y rápidamente se volvió viral en plataformas como TikTok, X y Reddit.

¿Qué plantea la teoría Conformity Gate?

Según esta hipótesis, el epílogo “feliz”, con Hawkins recuperándose y los personajes viviendo vidas aparentemente normales, sería una realidad falsa impuesta por Vecna para someterlos a una “conformidad forzada”.

G-EkzYgXoAAMjND.jfif

En esta ilusión, los protagonistas actuarían como versiones diluidas de sí mismos, atrapados en un trance mental.

Los defensores incluso afirmaban que el verdadero final se revelaría en un supuesto episodio secreto 9, programado para estrenarse el 7 de enero de 2026, con un giro radical o incluso la victoria definitiva de Vecna.

Las supuestas pistas dentro de la serie

Los fans han señalado múltiples “evidencias” que, aseguran, respaldan la teoría.

Entre ellas destacan detalles visuales y narrativos como cambios de color en escenarios clave, posturas corporales de los personajes similares a las de Vecna, relojes que no funcionan, carteles en blanco y la ausencia de personajes secundarios como Suzie.

WDEV.JPG

La primera “inconsistencia” aparece en la graduación de nuestros héroes, pues el color de Hawkins es el verde y ellos van de naranja, además hay letreros ‘de apoyo’ sin nada escrito.

Un argumento más de la teoría es que Steve Harrington se convierte en entrenador de beisbol, pero él jugaba basquetbol, asimismo Robin regresa a la cabina de radio para decir “Este no es el Hawkins que recuerdan”.

G-Elq5EW4AA0jV7.jfif

También se mencionan guiños simbólicos relacionados con Dungeons & Dragons, inconsistencias en los roles de los personajes y frases que algunos interpretan como señales de que “todo es una mentira”.

La fecha del 7 de enero cobró especial relevancia para los seguidores, quienes la vincularon con el simbolismo del número siete dentro de la serie.

Argumentaron que, al haberse estrenado el final el 31 de diciembre, siete días después podría llegar el supuesto episodio oculto.

G96M7YeXcAAbwhs.png

Además, un mensaje promocional de Netflix que decía “Tu futuro está en camino, 7 de enero” alimentó las especulaciones, aunque posteriormente se aclaró que formaba parte del adelanto anual de contenidos de la plataforma.

Pese al furor en redes, la teoría fue desmentida oficialmente.

Netflix confirmó que todos los episodios de Stranger Things ya están disponibles y que no existe un capítulo adicional.

G97Dvs4XcAAo5vO.png

Los hermanos Duffer y miembros del elenco calificaron el fenómeno como una “psicosis colectiva” y una reacción emocional ante el final de una serie tan influyente.

Lo que sí está confirmado es la expansión del universo de Stranger Things con documentales y spin-offs ya anunciados, lo que explica la presencia de la serie en avances promocionales recientes.


