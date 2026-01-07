Muere Gerson Leos, tecladista de Banda MS, a los 36 años

El mundo de la música regional mexicana está de luto tras el fallecimiento de Gerson Leos, tecladista de Banda MS, quien murió de manera repentina el martes 6 de enero de 2026 a los 36 años de edad.

De acuerdo con reportes preliminares, Leos participaba en un partido de béisbol en el Club Deportivo Sarabia, en la zona de El Venadillo, cuando se desvaneció súbitamente.

Al arribo de los cuerpos de emergencia, ya no presentaba signos vitales.

Las primeras versiones señalan que habría sufrido un infarto fulminante.

Banda MS confirma el deceso

La agrupación confirmó la noticia a través de redes sociales con un emotivo mensaje: “Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron… Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música y en su recuerdo”.

Trayectoria musical

Originario de Mazatlán, Gerson Leos se formó en la Escuela Municipal de Música y destacó por su versatilidad como tecladista, guitarrista y bajista.

Antes de integrarse a Banda MS, colaboró con artistas como Horacio Palencia y Espinoza Paz, además de formar parte de diversas agrupaciones locales.

Leos estaba casado con la cantante mezzosoprano Sarah Holcombe, con quien tuvo tres hijos.

Su muerte provocó una oleada de mensajes de condolencia por parte de colegas, fans y figuras del regional mexicano, quienes reconocieron su talento y calidad humana.

La comunidad musical despide a Gerson Leos, recordándolo por su pasión, entrega y huella imborrable en el sonido de Banda MS.

Comentarios