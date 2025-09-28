Florence Welch revela cirugía de emergencia que le salvó la vida

La cantante británica Florence Welch, líder de Florence and the Machine, reveló que en agosto de 2023 se sometió a una cirugía de emergencia que le salvó la vida tras sufrir un embarazo ectópico.

La artista nominada al Grammy explicó que, sin saberlo, estaba padeciendo una hemorragia interna mientras actuaba en un festival. “Fue lo más cerca que estuve de la muerte”, confesó.

Welch, de 39 años, contó que le diagnosticaron una trompa de Falopio rota después de un aborto espontáneo, lo que requirió una intervención inmediata. Recordó que un escáner mostró que tenía “una lata de Coca-Cola llena de sangre en mi abdomen” y que los médicos le advirtieron que debía entrar a cirugía sin demora.

Tras el procedimiento, canceló algunos conciertos, justificando entonces que era por “razones que no se sentía lo suficientemente fuerte para mencionar todavía”.

El embarazo ectópico, según el NHS británico, ocurre en uno de cada 90 casos y puede resultar mortal si no se detecta a tiempo.

Pese a la dura experiencia, Florence Welch continúa con su carrera artística y anunció que en octubre lanzará su nuevo álbum Everybody Scream.

