Escena

Guillermo del Toro lanza crítica a la IA en Premios Gotham

Al recibir el Vanguard Tribute por *Frankenstein*, el cineasta defendió el trabajo humano en el cine y exclamó: '¡Al diablo con la IA!'

  • 02
  • Diciembre
    2025

El director mexicano Guillermo del Toro arremetió contra la Inteligencia Artificial al recibir el Vanguard Tribute por la película Frankenstein, en los Premios Gotham.

El cineasta de Guadalajara subió al escenario para recibir el reconocimiento junto con los protagonistas de su más reciente película, Jacob Elordi y Oscar Isaac.

Durante su discurso, el realizador mexicano honró el trabajo de los artesanos y todos los profesionales que crearon la escenografía de ‘Frankenstein’.

“Quiero decirle al resto de nuestro extraordinario elenco y equipo que el arte de todos ellos brilla en cada fotograma de esta película, hecha intencionadamente por humanos, para humanos. Diseñadores, constructores, maquillaje, vestuario, directores de fotografía, compositores, editores: este homenaje les pertenece a todos. Quiero expresar nuestra gratitud y decir: ¡Al diablo con la IA!”, dijo.


