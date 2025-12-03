Guillermo del Toro recibirá el prestigioso BFI Fellowship

El British Film Institute (Instituto de Cine Británico) otorgará al director mexicano Guillermo del Toro su mayor distinción, el BFI Fellowship, en reconocimiento a su carrera, en una ceremonia en mayo del 2026.

"El premio reconoce su extraordinaria contribución al cine y el arte distintivo que recorre su obra tanto en animación como en acción real, y, como cineasta mexicano, tanto en español como en inglés", señaló el BFI en un comunicado.

El director, guionista y productor de cine mexicano, de 61 años, ganador de tres Oscar, recibirá el galardón durante la cena anual del presidente del BFI, Jay Hunt, en Londres, en una fecha a determinar en mayo del 2026

"Es el honor de toda una vida, y un momento emocionante en la vida de un narrador, unirse a un panteón tan selecto y ser reconocido por el BFI. He sido profundamente influenciado por el cine británico y he disfrutado de una larga y fructífera colaboración con grandes talentos a ambos lados de la cámara durante décadas.

"Agradezco a todos en el BFI por esta gran distinción. Me esforzaré por trabajar arduamente para demostrar que soy digno de la confianza que han depositado en mí", expresó en un comunicado el director mexicano.

Para Jay Hunt, presidente del organismo, Del Toro es un cineasta extraordinario con una larga relación con el BFI, cuyas colaboraciones hablan de la fortaleza de las industrias audiovisuales y de las personas cualificadas que las impulsan. Su obra es instantáneamente reconocible por ser audazmente imaginativa y fantástica.

