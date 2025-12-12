'Clair Obscur' arrasa en The Game Awards 2025
La ceremonia de The Game Awards 2025 celebró lo más destacado de los videojuegos del año con una serie de triunfadores en múltiples categorías. El gran protagonista fue Clair Obscur: Expedition 33, que se llevó varios de los premios más importantes, incluido Juego del Año, así como reconocimientos por Mejor Dirección de Arte, Mejor Narrativa, Mejor Dirección de Juego y más, convirtiéndose en el título más premiado de la noche.
La ceremonia también entregó premios a distintos géneros y categorías dentro de los videojuegos, celebrando tanto títulos independientes como producciones AAA, y confirmando la diversidad y creatividad en la producción de videojuegos en el año 2025.
Ganadores destacados
Mejor Diseño de Audio: Battlefield 6
Mejor Juego de Acción: Hades II
Mejor Juego Familiar: Donkey Kong Bananza
Mejor Juego en Curso: No Man’s Sky
Mejor Juego Adaptado: The Last of Us – Season 2
Innovación en Accesibilidad: Doom: The Dark Ages
Best Esports Game: CounterStrike 2
Content Creator del Año: MoistCr1tikal
Mejor Actuación: Jennifer English por su papel en Clair Obscur: Expedition 33
