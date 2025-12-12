Podcast
'Clair Obscur' arrasa en The Game Awards 2025

Clair Obscur: Expedition 33 fue el gran ganador al llevarse Juego del Año y varios premios clave, destacando creatividad y diversidad en la industria

La ceremonia de The Game Awards 2025 celebró lo más destacado de los videojuegos del año con una serie de triunfadores en múltiples categorías. El gran protagonista fue Clair Obscur: Expedition 33, que se llevó varios de los premios más importantes, incluido Juego del Año, así como reconocimientos por Mejor Dirección de Arte, Mejor Narrativa, Mejor Dirección de Juego y más, convirtiéndose en el título más premiado de la noche.

La ceremonia también entregó premios a distintos géneros y categorías dentro de los videojuegos, celebrando tanto títulos independientes como producciones AAA, y confirmando la diversidad y creatividad en la producción de videojuegos en el año 2025.

Ganadores destacados

 Mejor Diseño de Audio: Battlefield 6

Mejor Juego de Acción: Hades II

Mejor Juego Familiar: Donkey Kong Bananza

Mejor Juego en Curso: No Man’s Sky

Mejor Juego Adaptado: The Last of Us – Season 2

Innovación en Accesibilidad: Doom: The Dark Ages

Best Esports Game: CounterStrike 2

Content Creator del Año: MoistCr1tikal

Mejor Actuación: Jennifer English por su papel en Clair Obscur: Expedition 33

