Gibson lanza guitarra de 'Volver al futuro' y se agota en horas

"Volver al futuro" es una de las franquicias más icónicas de la cultura popular, pues junto a Marty McFly y el "Doc" han conquistado a más de una generación.

Pero, además de ser una saga icónica, esta misma también cuenta con una de las escenas más recordadas de todos los tiempos, la parte cuando Marty toca “Johnny B. Goode” de Chuck Berry en el baile del "Encanto Bajo el Océano" de 1959.

Y justamente por eso es que Gibson preparó una sorpresa para los fans de la marca de guitarras, de la música y de la serie de películas sobre viajes en el tiempo más famosa.

Pues a través de sus redes sociales se dio a conocer que la marca de guitarras lanzará una guitarra edición especial que celebra el momento en que Marty McFly interpreta “Johnny B. Goode” en Volver al futuro, con una Gibson ES-345.

Are you telling me you built a time machine… out of an ES-345?



When Marty McFly lit up the stage in Back to the Future, it wasn’t just movie magic; it was a spark that ignited a dream in countless kids across the world and inspired them to pick up a guitar.



Learn more about… pic.twitter.com/Ew6UGBcXkn — Gibson (@gibsonguitar) October 21, 2025

Este anuncio no tardó en viralizarse, pues en pocas horas las 88 guitarras producidas se agotaron.

En la página oficial de Gibson se da a conocer que esta guitarra es una de edición limitada, pues solamente “se fabricaron 88 de estas icónicas guitarras como parte de esta producción tan especial, un guiño a la velocidad necesaria para viajar en el tiempo”, y contaba con un precio de $20,299 dólares.

Además, también estaban a la venta miniguitarras exclusivas que tenían un costo de $59 dólares, pero estas también se agotaron en poco tiempo.

