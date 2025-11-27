Cerrar X
Globos de Buzz Lightyear y Pac-Man brillan en desfile de Macy’s

El Desfile de Acción de Gracias tomó Nueva York con globos gigantes, carrozas temáticas y presentaciones musicales, pese al frío y a los fuertes vientos

  • 27
  • Noviembre
    2025

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s llevó globos que representaban a Buzz Lightyear y Pac-Man a los cielos de Nueva York el jueves, mientras carrozas con Labubu y Lego adornaban las calles de la ciudad.

El desfile, que comenzó en el Upper West Side de Manhattan y concluyó en la emblemática tienda principal de Macy’s en Herald Square en la Calle 34, incluyó decenas de globos, carrozas, grupos de payasos y bandas de música.

Hacía frío en la ciudad, con temperaturas en los 40°F (4.4°C), pero las ráfagas de viento entre 25 mph (40 km/h) y 30 mph (48 km/h) lo hacían sentir más frío, según David Stark, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Nueva York.

AP25331659488849.jpg

Las autoridades observaron de cerca el pronóstico del tiempo, ya que la ley de la ciudad prohíbe a Macy’s volar globos de tamaño completo si los vientos sostenidos superan las 23 mph (37 km/h) o las ráfagas de viento superan las 35 mph (56 km/h). El clima ha dejado los globos en tierra solo una vez, en 1971, pero a veces también han volado más bajo de lo habitual debido al viento.

Un poco de frío no fue un gran problema para Megan Christy, quien viajó a la ciudad desde Greensboro, Carolina del Norte, para el desfile, vistiendo un cálido mono mientras se aseguraba un lugar a lo largo de la ruta.

“No está lloviendo. Estamos muy emocionados por eso. Y no está tan mal. No hace demasiado frío”, expresó. “Es simplemente un gran día para un desfile”.

AP25331559858828.jpg

Un elenco estelar de actuaciones se distribuyó a lo largo del espectáculo, junto con una gran cantidad de bandas de música, bailarines y animadores.

Los artistas incluyeron a Cynthia Erivo, estrella de “Wicked”, Conan Gray, Lainey Wilson, Foreigner, Lil Jon, y Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami de HUNTR/X, el grupo de chicas ficticio en el centro del éxito de Netflix de este año “KPop Demon Hunters”. También estuvieron las Radio City Rockettes, así como miembros del elenco de los musicales de Broadway “Buena Vista Social Club”, “Just in Time” y “Ragtime”.

AP25331564582941.jpg

El desfile presentó algunos globos nuevos, incluido un gran carruaje de cebolla con ocho personajes del mundo de “Shrek”. “KPop Demon Hunters” también estuvo representado en el cielo con los personajes Derpy Tiger y Sussie. Las decenas de globos y carrozas abrieron paso para la estrella del desfile: Santa Claus.

AP25331562491772.jpg

El evento fue transmitido por NBC, presentado por Savannah Guthrie y Al Roker de “Today” y su excolega Hoda Kotb. En Telemundo, los presentadores fueron Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow. El desfile también se transmitió simultáneamente en el servicio de streaming Peacock de NBC.

 

 

 


