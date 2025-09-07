Cerrar X
Guillermo del Toro anuncia nuevo proyecto en España: '3993'

El cineasta mexicano confirmó que su próxima película, '3993', completa su trilogía española tras 'El espinazo del diablo' y 'El laberinto del fauno'

Guillermo del Toro ya se encuentra trabajando en un nuevo proyecto, el cual se rodará en España, como también lo hizo con "El espinazo del diablo" de 2001 y "El laberinto del fauno" de 2006.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el cineasta mexicano reveló el nombre de esta nueva película durante la alfombra roja de la entrega de los premios Tribute del Festival Internacional de Cine de Toronto, la cual llevará por nombre "3993".

Esta noticia fue dada a conocer después de que le preguntaran si tenía algún nuevo proyecto en España, pues el último fue hace 20 años con "El laberinto del fauno", a lo que el director de "Frankenstein" dijo que sí.

"Tengo una tercera película en la trilogía de 'El laberinto (del fauno)', 'El espinazo (del diablo)', y hay una más, '3993', que me interesaría hacerla en el futuro".

"La acabo de escribir, te digo", añadió.

Al ser cuestionado para dar más detalles de este proyecto, del Toro se limitó a decir que "estaba basada en una idea de Mateo Gil (guionista), pero Mateo dice que no se acuerda". O sea, tenemos que hacer memoria o empezar de cero".

La trilogía de proyectos en España inició en 2001 con "El espinazo del Diablo", una cinta de terror ambientada en el último año de la Guerra Civil española, en donde se narra la historia de un niño en un orfanato que es perseguido por el fantasma de otro niño recién fallecido.

Apenas cinco años después, Del Toro estrenó su continuación espiritual, "El laberinto del fauno", que es considerada como una de las películas más representativas del director y por la que recibió una ovación de 22 minutos en el Festival de Cannes de 2006.

En diversas ocasiones en el pasado, el director había mencionado completar esta trilogía de películas filmadas en España con una nueva película, la cual se especula que podría tener también como trasfondo la Guerra Civil y así como la España de 1993.


