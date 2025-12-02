Cerrar X
'Eternidad', la nueva cinta de Elizabeth Olsen, llega este jueves

La actriz protagoniza una comedia dramática sobre el más allá y el amor, producida por A24 y presentada en el TIFF

  • 02
  • Diciembre
    2025

El próximo jueves se estrena en las salas de cine de la ciudad la nueva película de Elizabeth Olsen; se llama Eternidad y ha generado expectación por su original premisa, en la que la protagonista se enfrenta a una elección existencial en el más allá.

Dirigida por David Freyne, la cinta presenta una historia poco convencional sobre la vida después de la muerte, con un toque de comedia romántica y drama.

La trama se centra en Joan (Olsen), quien al morir, se encuentra con que debe elegir con quién pasar la eternidad. Las opciones son su primer amor, que murió joven, o el hombre con el que pasó el resto de su vida.

Esta situación desencadena una serie de reflexiones humorísticas y conmovedoras sobre el amor, la memoria y las decisiones que definen una vida.

El elenco de la película incluye a Miles Teller y Callum Turner, quienes interpretan a los dos hombres en la vida de Joan. La dinámica entre los personajes y la actuación de Olsen han sido destacadas en las reseñas previas, con algunos críticos elogiando la profundidad emocional que logra la cinta.

La cinta fue producida por A24 y presentada en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), donde recibió una buena acogida. Los mexicanos pueden disfrutar de esta peculiar comedia en las salas de Cinépolis, donde ya está disponible como parte de los estrenos de la distribuidora.


