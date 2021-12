¡Habrá otra trilogía de Spiderman!; según Sony

Después de que Spiderman: Sin camino a casa, la cual se estrenará el miércoles 15 de diciembre, destronara los servidores de las páginas de Cinépolis y Cinemex para comprar los boletos.

La productora de Sony, Amy Pascal, anunció que ya están preparando una nueva trilogía con Tom Holland para reinterpretar el papel.

"Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel. Esta no es la última película de Spider-Man. Estamos preparándonos para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel. No es solo parte de... Estamos pensando en esto como tres películas", aseguró.