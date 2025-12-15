Podcast
Escena

Hallan actor de 'Cuando Harry encontro a Sally' acuchillado en LA

  • 15
  • Diciembre
    2025

El legendario actor Rob Reiner fue encontrado sin vida junto a su esposa dentro de su mansión en Los Ángeles.

Reportes policiales, junto con otros medios de comunicación, informaron que tanto el cómo su esposa presentaron diversas heridas de armas punzocortantes en el interior de su domicilio.

Los cuerpos de un hombre de 78 años y una mujer de 68 fueron hallados en el interior de la vivienda alrededor de las 3:30 p.m. después de que los servicios de emergencia respondieran a una llamada de auxilio.

Las evidencias preliminares indicaron que ambos presentaban heridas por arma blanca, lo que llevo a que la policía del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD)  iniciara una investigación sobre este presunto asesinato.

Aunque las autoridades no habían confirmado inicialmente las identidades, fuentes policiales y familiares indicaron que se trataba del legendario cineasta conocido por películas como This Is Spinal Tap, Stand by Me, así como de otras producciones emblemáticas de Hollywood. 

Autoridades inician la investigación


La División de Homicidios del LAPD se encuentra a cargo de la investigación, que por el momento mantiene pocos detalles oficiales sobre posibles sospechosos o motivos. Las autoridades han indicado que continuarán con las diligencias, incluido el análisis forense de la escena y entrevistas con familiares y personas cercanas a la pareja. 

Un portavoz de la familia publicó un comunicado en el que expresa su “profundo dolor por esta trágica pérdida” y solicita privacidad para procesar el suceso.

Reacciones del mundo artístico

La noticia ha generado conmoción en la industria del entretenimiento y entre figuras públicas que colaboraron con Reiner durante su carrera. La alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass, junto con colegas de profesión, han lamentado la pérdida de dos figuras queridas por su trabajo y compromiso tanto artístico como social. 



Rob Reiner, de 78 años, inició su carrera como actor antes de convertirse en uno de los directores más respetados de Hollywood, con una filmografía que abarca décadas de éxitos y proyectos influyentes. Su esposa Michele, de 68 años, también era reconocida por su trabajo en el ámbito artístico y por su labor junto a Reiner en actividades filantrópicas. 

La policía espera que las próximas horas arrojen más información conforme avanza la investigación y se establezcan detalles oficiales sobre las circunstancias que rodean este caso que ha sacudido a la comunidad del cine internacional.

 

¿Cuáles fueron los éxitos de Reiner como director?

El cineasta ha sido partícipe en diversos proyectos como actor y director que lo han catapultado a ser alguien reconocido en el mundo del séptimo arte. 

Estos han sido los proyectos como director donde se ha notado su gran esfuerzo y dedicación al terminar siendo parte del éxito en el mundo artístico:

  • This Is Spinal Tap (1984)
  • Stand by Me (1986)
  • The Princess Bride (1987)
  • When Harry Met Sally (1989)
  • Misery (1990)
  • A Few Good Men (1992)

 

 

 

 

 

 


