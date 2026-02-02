Exigen certificación internacional para Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que solicitó a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) y a la Secretaría de Marina que el Tren Interoceánico cuente con una certificación internacional antes de iniciar operaciones, luego del accidente registrado en Oaxaca.

Durante la conferencia matutina realizada en la Cineteca Nacional Chapultepec, la mandataria indicó que la medida forma parte del seguimiento al informe técnico que se elabora sobre el descarrilamiento ocurrido el 28 de diciembre.

Auditoría por un tercero independiente

El titular de la ARTF, Andrés Lajous, detalló que el análisis incluirá una revisión externa para evitar que un hecho similar vuelva a repetirse.

“Tenemos la recomendación de que a través de un tercero independiente se haga una evaluación del servicio y una verificación de la implementación de esas recomendaciones”, señaló.

Añadió que el proceso no se limitará a lo ya informado por la Fiscalía General de la República (FGR), sino que revisará causas adicionales.

“El informe tiene un proceso que es el establecimiento de hechos… después entraremos a más detalle sobre los factores contribuyentes en el reporte”, explicó.

Velocidad fuera de norma

La FGR informó la semana pasada que la locomotora circulaba a 65 kilómetros por hora en una zona de curvas, es decir, 15 kilómetros por encima del límite permitido.

Sobre la posibilidad de una auditoría nacional o internacional, Lajous reiteró que el diagnóstico estará a cargo de una firma especializada.

“Es un tercero independiente el que va a hacer una evaluación, un conjunto de recomendaciones y después la verificación de la implementación de esas recomendaciones”, sostuvo.

Objetivo: evitar otro accidente

El funcionario subrayó que la intención es que las conclusiones no se queden en el papel.

“Más allá de la determinación específica de lo sucedido, buscamos que la implementación de las recomendaciones haga que algo así no vuelva a ocurrir”, puntualizó.

Por su parte, las autoridades federales señalaron que el informe final se dará a conocer una vez concluido el análisis técnico y la revisión externa.

