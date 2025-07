Harry Styles lanza su propia línea de juguetes para adultos

No, Harry Styles no regresó con un nuevo disco, pero sí con algo igual de íntimo —y quizás más provocador—: una línea de juguetes sexuales bajo el nombre Pleasing Yourself. Con diseño elegante, enfoque inclusivo y una apuesta por la salud sexual sin tabúes, el ícono británico vuelve a sorprender, esta vez desde un territorio inesperado.

La propuesta llega de la mano de Pleasing, su marca personal con la que ya había incursionado en productos de belleza, como esmaltes de uñas y cremas faciales. Pero esta nueva colección va más allá del cuidado estético: apunta directo al bienestar íntimo con una estética suave, sensual y sin prejuicios.

Un vibrador de doble extremo y un lubricante aprobado por la FDA son los primeros productos de Pleasing Yourself. El vibrador, discreto y sofisticado, viene en tonos pastel y un diseño que parece más una pieza de arte moderno que un objeto erótico. El lubricante, a base de silicona, busca complementar la experiencia con seguridad y calidad clínica.

Una campaña enigmática y un mensaje claro: el placer no debe ser tabú

El lanzamiento estuvo precedido por semanas de misterio. Clips breves, imágenes crípticas y un teléfono rojo sonando fueron suficientes para desatar teorías entre los fans. En el video promocional, una figura masculina —la silueta, los tatuajes y la voz dejan pocas dudas— responde con calma una llamada, escribe algo y susurra: “Please yourself like you mean it”.

Sin mostrar del todo su rostro, Styles logra lo que mejor sabe hacer: convertir su presencia en una declaración. Las redes estallaron. El fandom lo celebró como un retorno inesperado, pero fiel a su esencia.

Más que marketing, una declaración personal

Este no es un simple movimiento comercial. Es una extensión natural del universo que Harry Styles ha construido en los últimos años: libre, fluido, afectivo, sin miedo a lo femenino, a lo sensual ni a lo emocional. En tiempos donde la sexualidad se debate y se redefine, Pleasing Yourself aparece como una propuesta honesta, elegante y profundamente personal.

Tras más de un año de bajo perfil, sin música nueva ni apariciones públicas tras su gira Love On Tour en 2023, este lanzamiento no solo rompe el silencio, sino también una barrera cultural: la de hablar del placer —y hacerlo con estilo.

